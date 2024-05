O větrnících u lázní rozhodnu lidé. Možná už bychom nejezdili, říkají hosté

„Předložený návrh na vypsání místního referenda obsahuje všechny náležitosti dle zákona. Znění otázky předložil přípravný výbor takto: Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren v katastrálním území obce Mšené-lázně?“ sdělil na zasedání zastupitelů starosta obce Rostislav Lariš (bezpartijní).

Malý zasedací sál byl úplně plný. Na schválení konání referenda se přišli podívat jak odpůrci stavby, tak i její zastánci. Jaký názor mezi místními ve skutečnosti převládá, ukáže výsledek hlasování, které se bude konat spolu s volbami do Evropského parlamentu 7. a 8. června.

O vyhlášení plebiscitu se jednalo i na dubnovém zastupitelstvu. Tehdy lidé v sále po politicích požadovali jeho vypsání. To se však nestalo. Místo toho se obyvatelé dozvěděli, že si ho mají zajistit sami sesbíráním dostatečného počtu podpisů.

Sehnali jich nakonec 656, tedy o dvě stovky více, než bylo nutné. Jak referendum dopadne, je otázkou. Záležet bude pochopitelně na účasti při hlasování, která bývá při evropských volbách nižší. Místní se v názorech na výstavbu větrných elektráren, kterých by v katastru obce mělo stát až 14, různí.

„Už jsem se dala zapsat, že jsem proti. Z těch elektráren je rachot. Postavit to tady, je blbost,“ řekla například šestaosmdesátiletá seniorka, která bydlí poblíž středu obce.

„Chtějí to postavit tady v lázeňském městě? Vždyť to tady všechno zničí. V lázních má být klid, za tím sem jezdíme. Já jsem z Prahy, ale přijíždím sem kvůli klidu. Zrovna dnes jsem si pozvala kamarádku z jižních Čech, aby i ona tento krásný klid poznala. Myslím si, že výstavba elektráren se s lázeňským prostředím vůbec neslučuje. Z větrníků je hrozný hukot. Známe je z Německa, jsou to obrovské kolosy, které dělají strašný rachot,“ sdělila žena, která zatím do obce přijíždí na chalupu, ale časem se sem chce nastěhovat nastálo.

Odmítavě se k větrníkům veskrze staví lázeňští hosté. „Zničilo by to místní úžasný klid a přírodu. Ve kterých lázních ještě slyšíte, jak ráno kokrhá kohout nebo štěká pes?“ položila řečnickou otázku seniorka z Kralup.

„Věže a lopaty větrných elektráren ničí všechna panoramata. Tady je to zatím pěkné, proč to chtějí ničit? Vím, že větrné elektrárny jsou ekologické. Avšak když fouká hodně, tak se pustit nesmí, a když fouká málo, tak se netočí. Na moře se to hodí, sem ne. My sem jezdíme za krásným klidem, procházíme se tu a vnímáme tu krásu,“ popsali senioři z Děčína.

„Nevíme, zda bychom sem stále ještě jezdili. Větrníky by to tu hodně zhoršily a vypadalo by to tu ošklivě. Ráz místní krásné osobité krajiny by dostal zabrat. Na druhou stranu elektřinu potřebujeme. Možná jsou větrníky lepší než jaderné elektrárny, nevím. Rozhodně by to tomuto místu nepřidalo,“ doplnil seniorský pár z Hořovic na Berounsku.

Najdou se i zastánci ekologické výroby energie. „S výstavbou větrných elektráren v katastru obce problém nemám. Myslím si, že do budoucna musíme hledat alternativy zdrojů energie, a tato myšlenka mi přijde fajn. Zvláště když s námi chce investor nějakým způsobem komunikovat o tom, co by to mohlo přinést nám. Myslím si, že je to dobrá příležitost, aby do toho mohli občané mluvit a mít z toho nějaké výhody,“ míní mladá maminka s dcerkou.

Vyhraněný názor mají většinou straší lidé a rodiče dětí. Mladí situaci kolem větrníků zase až tak neřeší. „Mně to je asi jedno,“ pokrčila rameny dívka. „Mně to je taky jedno. A jestli by to narušilo krajinu, to mě netrápí,“ doplnila její kamarádka.