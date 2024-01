Zdrogovaný řidič při honičce najížděl na policistu, pak utekl do areálu lomu

Honička se odehrála v pátek 5. ledna. „Sedmačtyřicetiletý řidič se agresivní a bezohlednou jízdou úmyslně snažil uniknout policejním hlídkám a ignoroval veškerá pravidla zákona o pozemních komunikacích. Dá se říci, že k tragické události nedošlo jen díky náhodě,“ shrnul mluvčí mostecké policie Václav Krieger s tím, že ve voze navíc seděli další dva lidé.

Šofér ve snaze ujet mimo jiné projížděl křižovatky v protisměru. „Na jednom z kruhových objezdů, který se opět snažil projet nesprávným směrem, musel téměř zastavit. Překážel mu totiž jiný řidič s nákladním vozidlem, který objezd částečně zablokoval. Situace chtěli policisté využít a Mostečana zadržet, šofér se ale vzdát nechtěl. Začal couvat a najíždět na policistu, který musel uskočit,“ popsal Krieger.

Pak řidič pokračoval v protisměru po silnici I/13 směrem k Chomutovu. Tady podle policie ohrozil nejméně třicet jiných řidičů. Jel více než 140kilometrovou rychlostí.

„Vozidlem nakonec prorazil závoru za 25 tisíc a vjel do uzavřeného areálu lomu ČSA. Tam policisté muže vypátrali a za použití donucovacích prostředků včetně namířené střelné zbraně ho zadrželi a převezli do cely. Pozitivním orientačním testem zjistili, že je pod vlivem metamfetaminu a kokainu,“ upřesnil Krieger.

Podle kriminalistů se obviněný dopustil obecného ohrožení, násilí proti úřední osobě, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Mohl by tak dostat trest od tří do osmi let. Nyní je ve vazbě.