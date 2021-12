Rozšíření tramvajové tratě v Mostě zatím padá, město miliardovou akci stoplo

Náklady na stavbu se ještě před současným nárůstem cen práce či materiálu odhadovaly až na dvě miliardy korun. Šlo by tak o největší investici Mostu v jeho novodobé historii. Pomoci při financování měly také evropské dotace.

„Byla tam spousta neznámých. Ať už z hlediska výše poskytnuté dotace, ale především z hlediska výše nákladů na celou rekonstrukci,“ informoval náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol (ProMOST) na prosincovém jednání zastupitelů o rozpočtu s tím, že ani samotná připravenost projektu prý nebyla zatím v takové fázi, aby rada mohla s klidným svědomím zastupitelstvu doporučit, aby město do projektu šlo.

Při rozhodování nepokračovat v něm hrála roli i skutečnost, že město stále nedokončilo obnovu centrální části třídy Budovatelů a nezačalo ani s přestavbou kulturního domu Repre, která kvůli nárůstu cen vychází již na více než miliardu korun.

Zrušení plánů radnice překvapilo mosteckého opozičního zastupitele Jana Hrubeše (Zelení). „Podle našeho názoru se město z dlouhodobého hlediska nerozvíjí,“ upozornil. Do rozpočtu proto Zelení navrhovali přidat 20 milionů korun právě na přípravu podobných projektů, které by měly město posouvat dál.

Náměstek: Do budoucna uvidíme

„Neříkáme, že bychom tomu do budoucna nedali rádi zelenou, ale teď je potřeba brát v potaz nejen aspekt, že jde o hezký rozvojový projekt, který by mohl zlepšit dopravu, ekologii či dostupnost do jednotlivých lokalit. Museli jsme hlavně řešit praktickou stránku i krátký časový horizont na to se rozhodnout, zda do projektu jít, či nikoliv,“ řekl Hrvol.

Nová část tramvajové tratě by v budoucnu měla vést z hlavní mostecké třídy Budovatelů směrem ke Kahanu, kde v městských částech Liščí Vrch, Skřivánčí Vrch či Výsluní žije téměř 25 tisíc obyvatel.

Rozšíření tratě plánuje město v rámci Plánu udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova, kterou obě města schválila v roce 2018. Nyní jezdí tramvaje v nedaleké mostecké části Velebudice přes centrum města až do Litvínova.

Obě města, jsou zároveň jediná v kraji, kde jsou tramvaje stále součástí městské hromadné dopravy a tramvajová trať navíc obě města spojuje.

Odbor správních činností mosteckého magistrátu má již zpracovanou studii proveditelnosti, jejímž výsledkem je třeba i návrh umístění jednotlivých zastávek na nové trati nebo nadefinování uličních profilů. I proto vedení Mostu věří, že projekt tramvajové dopravy najde podporu v následujících letech a ožije v rámci dalších dotačních období.