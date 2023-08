Jsme queer, jsme here a Most je náš revír, provolávali účastníci Most Pride

Festival začal průvodem. Už při jeho řazení se poblíž objevila hrstka odpůrců s několika málo transparenty. Kromě několika slovních výpadů ke konfliktům nedošlo. Úderem dvanácté druhý ročník Most Pride odstartovala jeho zakladatelka Karolína Nodesová.

Průvod prošel i kolem mosteckého magistrátu, který organizátorům nedovolil uskutečnit festival na 1. náměstí ve středu města. Právě zde zazněl nejen pískot adresovaný vedení města, ale také hesla „Teplý sever“ nebo „Jsme queer, jsme here a Most je náš revír“, která pak provázela celý pochod.

Organizátoři počet účastníků odhadli na tři až čtyři stovky, policie odhadla počty zhruba poloviční. I tak ale policie do akce nasadila několik aut plných těžkooděnců, takže průvod proběhl zcela bez problémů, i když procházel kolem místních, kteří slovně dávali najevo svůj nesouhlas.

Právě tato skutečnost zaujala mladý pár z Prahy, který podporuje Prague Pride a přijel se podívat, co je v Mostě jiné. „Lidé, kteří v Mostě průvod pozorují, jsou z něho více vyjukaní než ti v Praze. Koukají a nevědí, co si o tom mají myslet. Daleko více tady zasahoval antikonfliktní policejní tým, který se snažil průvod od místních oddělit. Také měl průvod v Mostě více odpůrců,“ řekla Klára, které přizvukoval přítel Vojta: „Chtěli jsme vidět, jaký je rozdíl mezi Prague Pride a Most Pride. Mostecký Pride je menší, ale jinak stejně dobrý.“

Na nelehkou situaci lidí LGBTQ+ v regionu si postěžovala i Mostečanka Adina, která se kvůli bezpečnosti i ve dne bojí pohybovat po městě. „Lidi na mě vřískají, že nejsem oblečená tak, jak bych prý měla být oblečená. Mám tady strach chodit sama.“

Právě svoboda a rovná práva jsou středobody festivalu. „Přijela jsem, protože si přeji rovná práva pro všechny. Očekávám setkání lidí, kteří se navzájem posílí. Těším se také na otevřenou diskusi ve veřejném prostoru,“ řekla Andrea z Karlovarska, kterou doplnila Hanka: „Přišla jsem se podívat, jak fungují úplně stejní lidé, jako jsem já.“

Průvod tvořili jak místní, tak i podporovatelé z celé republiky. „Přijeli jsme sem vyjádřit podporu mosteckému Pridu, protože je to skvělá aktivita. Jsme rádi, že se takovéto akce konají i v regionech, kde to má veliký lokální dopad,“ sdělil Filip z Opočna.

Jeho kamarádky Anežka z Prahy a Šárka ze Sušice ocenili místní zajímavý a nabitý program. „Ale je to komornější než v Praze,“ chválila si Anežka. Partu doplnila ještě Jana ze Šumavy: „Nelíbí se nám, že mostecká politická scéna Most Pride nepodporuje, protože toto není žádná kontroverzní akce“.

Většina účastníků byla mladých, někteří dokonce přijeli za doprovodu rodičů. „Přivezla jsem dceru, které je třináct, proto jsem ji nechtěla pustit samotnou. Já sama od setkání nic nečekám, ale protože dcera tu chtěla být, tak očekávám její spokojenost,“ podotkla matka Katka.

Sedmnáctiletou Ivetu zase doprovodila její patnáctiletá sestra. „Jsem součástí LGBTQ+ komunity a moje sestra, která mne podporuje, je tu se mnou jako doprovod. Cítím tu podporu, že ostatní lidé zde jsou podobní jako já,“ řekla Iveta.

Na průvod dorazili také dva otcové. „Zvyšujeme tu věkový průměr, jinak tu jsou samí dvacátníci a mladší,“ usmál se pětapadesátiletý David, otec šesti dětí, který přijel s nejmladší dcerou.

„V jedné domácnosti žijeme už sedm let,“ popsal jeho třiatřicetiletý přítel Chris. „A je to úplně normální soužití. Chceme ukázat, že lidé z LGBTQ+ komunity jsou úplně normální lidé, kteří také žijí v rodinách,“ doplnila Davidova dcera Kristýna.

Svůj velký den na Most Pride přišly oslavit také Martina a Laďka. Přijely sem rovnou z hostiny, kterou slavily právě uzavřené registrované partnerství.

Po loňském ročníku, který byl ve znamení deště, si letošní účastníci užívali pořádné letní vedro. Po úmorném pochodu na slunci se řada lidí ráda uchýlila do vnitřních prostor obchodního domu Prior, který festivalu poskytl přístřeší.

„Jsme rádi, že se nám oproti loňsku podařilo festival zvětšit a že nabízíme širší škálu programu. Mrzí nás ale, že to musí být na soukromém pozemku,“ posteskla si Karolína Nodesová, zakladatelka festivalu Most Pride.

Most Pride připravuje tým zhruba 15 lidí, dobrovolníků, kteří ve svém volném čase společně tvoří program, oslovují stánkaře, plánují průvod a také tvoří obsah na sociální sítě. „Naplánovat a zorganizovat akci pro stovky lidí je náročné, ale náš tým je skvělý a navzájem si pomáháme. Když nastanou těžké chvíle, umíme se podržet a dál táhnout za jeden provaz. Máme stejnou vizi a za tou si společně jdeme. Chceme, aby Most byl známý především díky svému Pridu, a ne například kvůli sociálním, či jiným problémům, které tu máme. Jen je škoda, že tuto vizi s námi nesdílí vedení města – právě to je naše největší překážka,“ doplnil Malý.

Letos na Most Pride přijal pozvání například obhájce lidských práv Kryštof Stupka, zakladatelka youtubového kanálu V Tranzu Lenka Králová nebo Filip Titlbach, novinář a autor knihy Byli jsme tu vždycky.

„Naše akce je jedinečná v tom, že má komunitní a nekomerční ráz. Queer lidem dává možnost cítit se dobře ve své vlastní kůži v místě jejich bydliště a navazovat nová, nesmírně cenná přátelství. Přínosné je to i pro širokou veřejnost. Ta má možnost se dozvědět více o životě queer lidí i o specifických překážkách, se kterými se setkávají. A právě to je hlavním poselstvím našeho festivalu – chceme lidi spojovat a vytvářet pro ně prostor, kde se všichni bez rozdílu mohou cítit dobře a bezpečně,“ dodala Nodesová.