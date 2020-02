Mostecko terorizují stále častěji lupiči z řad dětí, počet přepadení stoupá

Třináctiletý kluk z Mostu měl za sebou už několik krádeží. Soud už proto sáhl po nejpřísnějším druhu trestu pro nezletilce – poslal ho do výchovného ústavu. Jenže v žádném nebylo místo, a tak musel čekat „na svobodě“, až se nějaké uvolní.

Trvalo to několik měsíců a on v mezidobí rozhodně nezahálel. Ve společnosti party složené vždy z jiných kamarádů spáchal dalších devět loupeží a jednu krádež.

Stalo se to loni a jeho případ dokonale ilustruje realitu severočeského města pod hradem Hněvín, kde právě tento druh kriminality není bohužel ani zdaleka výjimkou.

Na Mostecku v loňském roce zaznamenali celkový nárůst kriminality o sedmnáct procent. Konkrétně zdejší policie řešila 2 994 trestných činů, což je o 435 více proti roku 2018.

Tato čísla řadí Mostecko na první místo v rámci kraje a na jedenácté mezi všemi okresy v republice. Objasněnost překročila 63 procent.

Na nárůstu počtu trestných činů se částečně podílel fakt, že policisté díky častějším kontrolám odhalili o 125 víc řidičů pod vlivem drog. Do statistiky se ale promítla například i změna metodiky počítání případů neplatičů alimentů.

Zatímco dříve se tento čin evidoval až poté, co policie konkrétního člověka obvinila, od loňska se počítá, i když je teprve ve fázi prověřování. Přibyla také stovka krádeží, především v obchodech. Bylo jich 322.

Největší vrásky na čele ale policistům přidělávají právě loupeže. Jejich počet loni vzrostl o 26 případů na celkových 74. Policie jich 57 objasnila.

Pachateli pouličních loupeží jsou stále častěji děti

Všechno to přitom jsou pouliční loupeže, respektive loupežná přepadení, drtivá většina se jich odehrála v centru Mostu či jeho blízkosti a – což je nejsmutnější – pachateli jsou stále častěji právě děti.

„Nárůst loupeží je pro nás velmi nepříjemná věc, máme jich nejvíce v rámci kraje,“ potvrzuje Jiří Volprecht, jenž policii v mosteckém okrese šéfuje.

„Více než dvě třetiny z nich se odehrály v Mostě, zbytek v Litvínově. Mezi pachateli evidujeme 13 mladistvých a 19 nezletilých. Není to tak, že by každý spáchal jednu loupež, protože jeden případ má třeba tři pachatele. Ale i tak jde o vysoká čísla,“ pokračuje Volprecht.

Vůbec nejvíce případů loupeží se přitom odehrává kolem mostecké páteřní třídy Budovatelů v centru, nikoli tedy někde na periferii.

Mezi oběťmi na Mostecku bylo loni 25 nezletilců, 11 seniorů či stejně tolik opilých.

Oběťmi se stávají lidé, od kterých lze čekat minimální odpor

„Senioři se stávají často terčem pachatelů, stejně tak osoby pod vlivem alkoholu. Jde o oběti, od kterých lze čekat minimální odpor. Partičky čekají před restaurací či hernou, vytipují si podnapilého odcházejícího hosta, někde za rohem ho povalí a seberou mu věci,“ přibližuje Volprecht.

„Pokud se jedná o kriminalitu dětí, je to bohužel odraz skladby obyvatelstva. Ty děti doma nemají žádné vzory slušného chování,“ míní Volprecht.

Mostečtí policisté už kvůli počtu případů zavedli opatření s názvem Centrum. Každý den ve spolupráci i s hlídkami městské policie bedlivěji lokalitu kolem třídy Budovatelů sledují. Přesto jim do statistik stále naskakují nové případy. Od ledna už řeší několik dalších.

„Za naše zaměstnance dám ruku do ohně. Děláme opravdu všechno, co je v našich silách. Přesto se to děje pořád,“ krčí rameny i ředitel mostecké městské policie Jaroslav Hrvol.