Strážník po bodnutí málem zemřel, recidivista dostal sedm let vězení

Incident se odehrál v noci na 10. ledna. Policisty tehdy přivolala partnerka obžalovaného, protože byl vůči ní stále agresivnější.



Po příjezdu hlídky odmítal uvázat svého bojového psa, místo toho mu dával povely: „Trhej! Vem si je! Braň mě!“ Pak z místa i se psem utekl.



Následně ho chtěli zadržet strážníci, ale také neúspěšně. Po chvíli muže obklíčilo několik hlídek státní i městské policie. V tu chvíli obžalovaný vytáhl z kapsy nůž. Policistům se ho pak podařilo odzbrojit a povalit na zem, muž se ale dál ze všech sil bránil, vytáhl druhý nůž a zasáhl s ním strážníka do stehenní tepny.

„Dle znalce byl poškozený bezprostředně ohrožen na životě v důsledku velké ztráty krve. Záchranná služba jej do nemocnice přivezla prakticky vykrváceného, lékař nebyl schopen naměřit krevní tlak. Nebýt duchaplné pomoci kolegy na místě činu, krátké vzdálenosti do nemocnice a zejména profesionálně provedené operace, došlo by v důsledku krvácivého šoku ke smrti poškozeného,“ napsal soudce Pavel Plch do rozsudku, který má redakce MF DNES k dispozici.

Třiačtyřicetiletému muži hrozilo za násilí proti úřední osobě a výtržnictví až dvanáct let. Před soudem se rozhodl prohlásit vinu, což senát spolu s projevenou lítostí označil za polehčující okolnost.

Nenapravitelný recidivista

Obžalovanému naopak přitěžoval průběh skutku jako takový či fakt, že jde o vícenásobného recidivistu, v rejstříku má 14 záznamů. Strážníka navíc bodl v době, kdy byl v podmínce.

„Zarážející je, že obžalovaného od recidivy nedokázala odradit ani více než pětiletá zkušenost s pobyty ve věznici,“ napsal do rozsudku předseda senátu Plch.



V dokumentu také mimo jiné zmiňuje, že muž má sklony k agresivitě a v minulosti už policistu jednou napadl.



„Uložený trest lze považovat za přiměřený, spíše mírnější a nebýt prohlášení viny, byl by obžalovaný potrestán přísněji,“ uvedl Plch.

Ačkoli muž prohlásil vinu, s výší uloženého trestu podle všeho nesouhlasí, protože se odvolal. Případ tak putuje k ústeckému krajskému soudu.

Zraněný strážník se na začátku května vrátil do služby.