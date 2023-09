Pravěký člun na jezero Most nevypluje, muzejníkům při výrobě praskl kmen

„Plavidlo je z hrubé části dokončeno, ale bohužel na vodu vůbec nepůjde. Dřevo příliš vyschlo a prasklo,“ uvedl historik a archeolog Jiří Šlajsna, který za nápadem postavit repliku rybářského člunu v roce 2021 přišel.

Původně měl být hotový do jednoho roku a muzejníci plánovali, že s ním vyplují na hladinu jezera Most. Teď je jisté, že už se tak nestane. „Člun ale i tak dokončíme a pak zařadíme do expozice,“ doplnil Šlajsna.

Do výroby monoxylu, tedy plavidla vyrobeného z jediného kusu kmene, které mělo odpovídat člunu zhruba 1 800 až 3 000 let starému, zapojilo muzeum i širokou veřejnost. V rámci projektu experimentální archeologie zájemci na dvoře muzea kmen vydlabávali a opracovávali. Používali k tomu repliky nástrojů z doby bronzové.

Muzeum k tomu nechalo speciálně vyrobit bronzové sekery, které využívali lidé v období mezi 1 800 až 3 300 lety. K zahlubování lodi využívali oheň, který dřevo postupně propaluje a celý proces urychluje.

28. října 2021

K výrobě monoxylu posloužil mohutný kmen dubu červeného z lesů nad zámkem Jezeří. Dubové dřevo je totiž ideální materiál, který ve vodě nehnije. „Bohužel nám ale dřevo při vysychání začalo praskat,“ konstatoval Šlajsna.

Muzejníci by se rádi za nějaký čas chtěli pustit do výroby druhého monoxylu. „Během prací na prvním člunu jsme získali spoustu zkušeností, které bychom chtěli zužitkovat. Věřím, že tentokrát by se nám podařilo dostat plavidlo na vodu. Místo dubu červeného, který je původně ze Severní Ameriky, bychom chtěli použít kmen dubu evropského, který je pro výrobu takového člunu vhodnější,“ dodal Šlajsna.