Mladíci v Mostě zbili řidiče autobusu do bezvědomí, podnik chystá opatření

Incident se odehrál v sobotu v půl deváté večer v blízkosti obchodního domu Central. Fyzickému napadení předcházela slovní rozepře mezi řidičem autobusu a skupinkou cestujících. Dva mladíci pak řidiče z autobusu vytáhli na ulici, kde ho zmlátili. Následně se dali na útěk.

Nedaleko incidentu je zadrželi strážníci městské policie a předali státní policii. „Byly zadrženy dvě mladistvé osoby a následně předány zákonným zástupcům. Událost i její okolnosti prošetřujeme,“ potvrdila tisková mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Podle vedení Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova byl útok velmi brutální. „Jsme z toho velmi smutní a naštvaní. A především nás zarazila brutalita útoku, kdy na již ležícího řidiče dále útočili pěstí na obličej a následně ho intenzivně kopli do hlavy a obličeje,“ řekl dopravně technický náměstek podniku Vladimír Šefr.

Útok natočila kamera, která je uvnitř autobusu. Dopravní podnik záznam předal policii. Kriminalisté pracují i se záběry z kamer městské policie, na kterých jsou údajní útočníci zachyceni na útěku. Redakce chtěla záznamy získat, protože je ale šetření případu na začátku a jsou důležitými důkazy, nebylo to možné.

„Co přesně předcházelo napadení řidiče je předmětem šetření. S největší pravděpodobností cestující odmítali zaplatit jízdné dle tarifu,“ domnívá se Šefr.

Napadený řidič bezprostředně po úderech na hlavu upadl na nějakou dobu do bezvědomí. Záchranáři ho transportovali do nemocnice, ve které stále je. „Dle našich informací má rozsáhlé pohmožděniny v obličeji včetně tržných ran,“ řekl Šefr.

Agresivita cestujících stoupá

Není to poprvé, kdy šoféři mostecké MHD čelili agresivním cestujícím. Víkendový incident byl ale dosud asi vůbec nejbrutálnější. „Letos to bohužel není zdaleka první incident. Agresivita některých cestujících zjevně stoupá, což nás velmi mrzí, protože drtivá většina cestujících je slušná a pro ně se snažíme dopravu dělat co nejlepší,“ upozornil Šefr.

V reakci na útok dopravní podnik zvažuje posílení bezpečnosti ve vozech. Konkrétní kroky budou předmětem jednání. Může jít třeba o tísňové tlačítko, které budou mít řidiči k dispozici a které bude napojeno na pult centralizované ochrany městské policie. „Hlídka by pak dojela podle GPS na přesné místo. Můžeme také posílit četnost hlídek preventistů kriminality ve vozech MHD,“ předestřel ředitel městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol.

Potíže s agresivními cestujícími řešili také v krajském městě Ústí nad Labem. Tamní řidiči měli obavu především z trasy do romského ghetta Mojžíř, čelili nadávkám i plivancům. Dopravní podnik to vyřešil zrušením přímé trolejbusové linky ze sídliště do centra.

Místo ní pendluje na dvoukilometrovém úseku autobus, do něhož se smí vcházet jen předními dveřmi. Cestující se hned při nástupu musí prokázat platným jízdním dokladem. Kromě cestujících jedou v autobuse dva asistenti přepravy, kteří kontrolují doklady, a strážník. Vůz je také vybaven kamerami a asistenti mikrofony, které nahrávají případné slovní přestřelky.