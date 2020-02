Ministerstvo podalo žalobu na Most kvůli nezaplaceným milionům za volby

„O podání žaloby jsme město Most informovali s tím, že ministerstvo je ochotno i nadále s Mostem jednat a hledat smírné řešení. Ze strany města nemá k dnešnímu dni ministerstvo žádnou odezvu,“ sdělila iDNES.cz mluvčí resortu Anna Fuksová.

Magistrát se k záležitosti zatím nevyjádřil.

Spor se táhne již několik měsíců. Resort loni poslal do Mostu nejprve výzvu ke smírnému řešení. Ta se však minula účinkem, proto na radnici doputovala předžalobní výzva, jejíž lhůta vypršela na začátku ledna. Město místo uhrazení sumy tehdy uvedlo, že chce o věci jednat.

Most v souvislosti se svým zdráhavým postojem odkazuje na vleklé soudní spory o to, kdo může rozhodovat za hnutí Severočeši.cz. To totiž hraje v celé věci podstatnou roli.

Čejková platit nemusela

V roce 2016 dorazila těsně před senátními volbami na magistrát žádost od zmocněnkyně a první místopředsedkyně rozhádaného a na dva tábory rozděleného hnutí Hany Jeníčkové. Politička chtěla stáhnout kandidaturu Aleny Dernerové, za kterou stál druhý tábor, než jaký reprezentovala Jeníčková.

Tehdejší tajemnice Jana Čejková žádosti nevyhověla a Dernerová zvítězila. Nejvyšší správní soud však na základě stížností výsledky zrušil a volby nařídil opakovat. Dernerová triumfovala znovu, tentokrát za nezávislé kandidáty.

Stát původně sumu požadoval přímo po Čejkové, která kvůli svému postupu sama skončila u soudu. Za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dostala podmínku a zákaz činnosti.

Podle soudů se měla při svém rozhodování jednoznačně řídit verdiktem krajského soudu. Krajský úřad totiž předtím také po zásahu Jeníčkové stáhl kandidátku hnutí z krajských voleb, a tento krok pak následně jako správný potvrdil krajský soud.

Zmíněnou částku však soudy Čejkové uhradit nenařídily. Místo toho stát odkázaly na civilní soud s tím, že by peníze měl vymáhat spíše po magistrátu coby volebním orgánu.