Most chce stavět u jezera, na místě padlého města mají opět žít tisíce lidí

7:50

Zcela nová městská čtvrť pro až šest tisíc obyvatel by mohla v horizontu několika desítek let vyrůst u jezera Most. Lokalita přiléhající k jižnímu břehu jezera má v budoucnu propojit současné město Most s jezerem a jeho nejbližším okolím.