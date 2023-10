Povede po výsypkách a stát může 100 milionů. Most chystá novou cyklostezku

„Částečně trasa povede po již existující, ale neudržované cyklostezce, která se opraví, a částečně je to zcela nová trať. Zahrne několik katastrálních území obcí v okolí Mostu,“ vysvětlil primátor města Marek Hrvol (ProMOST).

Předpokládané náklady projektant vyčíslil na 114 milionů korun. „Jde o náš dosud největší projekt do cyklodopravy. Financovat ho chceme z dotace,“ zmínil primátor.

Cyklonaučná stezka po výsypkách.

Podél trasy bude několik zastávek s informačními a naučnými tabulemi, na kterých se uživatelé dozvědí mimo jiné o přírodních zajímavostech lokality a rekultivaci krajiny po těžbě uhlí. Chybět nebudou ani odpočívadla s mobiliářem.

Naplánovanou trasu v jednom místě protíná horkovod, ten cyklisté překonají po ocelové lávce.

Město nyní vypíše výběrové řízení na zhotovitele. Magistrát předpokládá, že soutěž by mohla předběžné náklady o něco snížit. Most se pokusí získat dotaci, která by mohla pokrýt až 85 procent z finální sumy.

S realizací magistrát počítá v příštím roce. „Pokud vše půjde podle plánu, mělo by být hotovo do listopadu 2024,“ předestřel Hrvol.

Součástí projektu je také vybudování úseku cyklostezky v blízkosti jezera Most v délce přes jeden kilometr, který naváže na již existující trasu kolem vodní plochy.