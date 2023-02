Škrtání voličů? Udělala bych to znovu, říká staronová starostka Moldavy

Před volbami jste nechala ze seznamu vyškrtnout několik desítek voličů s tím, že jejich pobyt v obci je pouze formální. Jak na tento svůj krok zpětně pohlížíte?

Protože teď už vím, jak vše dopadlo, škrtala bych znova. Ale strach a obavy z toho, co se může stát, nebyly opravdu malé. Ale za ten výsledek to opravdu stálo, protože jsme jediná obec v republice, které se to podařilo. Bohužel, tuto díru v zákoně musí řešit právě malé obce a už konečně by to měl vyřešit někdo jiný.

Jedním z vašich hlavních úkolů bude opět spojit dlouhodobě rozdělené obyvatele obce. Tušíte jak?

Budeme se snažit, aby všichni drželi za jeden provaz. Ale v malé obci vždy byly dva až tři názorové tábory, tomu nezabráníte. Předpokládám, že každý zastupitel přijde s nějakým návrhem. Představuji si sousedská setkání, můžeme udělat soutěž o nejlepší makové buchty nebo čarodějnice, kde se spolu lidé budou bavit.

Téměř půl roku se obec nemohla kvůli zrušeným volbám rozvíjet, nebylo možné žádat o dotace. Co je nyní nejdůležitější?

Připravit rozpočet, aby mohl být v březnu schválen. Nyní také dokončujeme vrt na pitnou vodu v dolní části Moldavy. Také budeme muset pro obec koupit nový vůz.

15. září 2022

Moldava prodává krásnou historickou budovu nádraží. Už se objevil zájemce. Neuvažujete, že si nádraží necháte a opravíte?

Usnesení o prodeji stále platí, ale záležet bude na zastupitelích. Naprosto souhlasím, že je to krásný objekt, ale obec se 150 obyvateli opravdu nemá prostředky, aby zaplatila tak náročnou opravu památkově chráněné budovy.