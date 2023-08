Jízdu některých načerno odskáčeme všichni. Na MHD z ghetta vadí přestupy

Ústecký dopravní podnik zrušil přímou trolejbusovou linku z Mojžíře do centra. Místo ní pendluje na dvoukilometrovém úseku autobus, do něhož se smí vcházet jen předními dveřmi.

Cestující se hned při nástupu musí prokázat platným jízdním dokladem. Kdo chce pak pokračovat dál, musí přestoupit.

„Úplně se mi to nelíbí. Až pojedu do školy, budu muset dvakrát přestupovat,“ říká student Petr.

„Tady vystoupíme a zase čekáme. Dneska už jsem jel dvakrát a vždycky jsem tady čekal, možná i půl hodiny. Je to katastrofa, něco nehoráznýho,“ rozčiluje se na zastávce u „Květu“ pan Vojtěch.

„Kvůli lidem, co jezdí načerno, to odskáčeme všichni. Trolejbusy mohly jezdit normálně a mohlo se nastupovat předními dveřmi. A nikdo by nemusel přestupovat,“ pokračuje. S tím souhlasí i ostatní čekající.

„Chápu to, ale myslím, že by bylo lepší, kdyby se nastupovalo jenom předními dveřmi. Lístek by tak musel mít každý, ale nemuseli bychom přestupovat,“ říká paní Alena.

Kromě cestujících jedou v autobuse dva asistenti přepravy, kteří kontrolují doklady, a strážník. Vůz je také vybaven kamerami a asistenti mikrofony, které nahrávají případné slovní přestřelky.

„Když je tady strážník, cítím se ale bezpečněji,“ dodává student Petr. Útok ze strany problematických cestujících zažil. „Je fakt, že to v trolejbuse někdy vypadalo jak v zoologický zahradě. Zažil jsem, že na mě házeli odpadky,“ popisuje.

Když autobus na cestě z konečné směrem k Obchodnímu domu Květ zastaví na sídlišti, k prostředním dveřím se hrne skupina zhruba desetiletých dívek. Jízdenku nemají, ale přesto zkusí nastoupit. Když je strážník zastaví, řeknou, že nikam ani jet nechtěly.

„Lístky musí mít všichni, jak cikáni, tak gádžové,“ dodávají, když zůstanou na zastávce.

27. června 2023

Ústecký dopravní podnik nasazením autobusu reaguje na události, které se na trolejbusové lince z Mojžíře stávaly. Někteří cestující řidiče zahrnovali vulgárními nadávkami, vyhrožovali jim napadením, plivali na ně. Podle ředitelky dopravního podniku Simony Mohacsi se řidiči báli na lince jezdit.

„Je to správný, co udělali. Jezdila jsem načerno, ale teď už jenom s lístkem nebo si jízdenku koupím přes telefon,“ říká paní Marta a v telefonu ukazuje koupenou elektronickou jízdenku. „My jsme taky Romové a schvalujeme to. Hlavně děti dělají bordel, lidi mají mít nějaký chování, když jdou do autobusu,“ poznamená.

Na autobusové lince do Mojžíře zatím jezdí osm asistentů přepravy, dopravní podnik počítá s navýšením jejich počtu, aby mohli být i jinde.

Jak dlouho budou v Mojžíři autobusy nahrazovat trolejbusy, není v tuto chvíli jasné, provoz je zkušební.