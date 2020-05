Obří skladovací haly za vsí? Nikdy, řekli Modlanští na setkání s odborníky

Spolek Periferní vidění bojuje proti výstavbě šesti obřích hal u Malhostic na Teplicku už od roku 2017. Jeho předseda Roman Čech věří, že ani tentokrát krajští radní záměru nedají zelenou.

„Věřím, že krajský úřad posoudí současnou dokumentaci a dojde k závěru, že nelze udělit souhlasné stanovisko. Je tam totiž několik podle nás zcela neprůstřelných argumentů,“ říká.

Jaké jsou hlavní argumenty?

Máme tři základní body. Zaprvé krajinný ráz – záměr je umístěn na kopci a bude viděn z širokého okolí, hlavně z Českého středohoří. Zadruhé – zábor orné půdy. A třetí věcí je zvýšená doprava. Obáváme se, že značná část dopravy bude směřovat přes obce Modlanska. Na dopravu navíc navazují rozptylová a hluková studie, které kvůli tomu, že je v dokumentaci doprava poddimenzovaná, považujeme za zkreslené.

Co se týče krajinného rázu, firma PH-Real tvrdí, že do dokumentace zapracovala přírodní valy či zelené střechy a fasády.

Je hezké udělat u čtrnáctimetrové haly třímetrový val, na který vysázím stromy. Jenže ty než vyrostou a než dosáhnou nějakého zapojení, bude to trvat 15 let. Do té doby budou haly odkryté, stejně jako po opadu listí. Navíc haly jsou z plechu, betonu a skla, což bude odrážet velké množství slunečních paprsků. Žádné opatření, jako jsou zelené střechy a fasády, nedokáže kompenzovat zásah tělesa šesti obrovských hal na jednom místě do krajiny.

Mluví se také o možné změně mikroklimatu.

Taková masa betonu, železa a skla zcela jasně změní mikroklima v okolí. Ještě více se zvýší sucho v regionu a může se stát, že v blízkých vesnicích začnou vysychat studny. Nejde ale jen o mikroklima, investor měl vždy tezi, že veškerou dešťovou vodu odvede potrubím do říčky Bystřice. My jsme proti tomu a chceme, aby dešťová voda zůstala v území a aby se srážky dostaly zpátky do půdy.