Mikulášovice jsou městem nožů. Slavnosti ukázaly řemeslo, které stále žije

„Na přelomu 19. a 20. století zdejší továrny, kterých byla řada, zaměstnávaly zhruba tři tisíce dělníků a vyráběly nože hlavně pro export do evropských zemí, ale také do USA, Jižní Ameriky a Kanady. Toto řemeslo se omezilo ve válečném období kvůli potřebám válečné výroby, poté se ale opět rozjelo na plné obrátky a říkalo se tady tomu český Solingen,“ říká Karel Ježek, současný majitel zdejší továrny.

Jeho rod je s městem úzce spjat, ředitele v továrně dělal dříve i jeho otec a ve výrobě působí i syn. „Nože provází Mikulášovice od nepaměti, proto zde pořádáme nožířské slavnosti. Ty připomínají nejen historii, kterou lze spatřit ve zdejším muzeu, ale i současnost a budoucnost tohoto řemesla, které stále žije a to nejen díky legendární rybičce, armádě a nožům UTON, které znal každý voják, ale například i vzpomínce na novodobé a dřívější válečné veterány a jejich odkaz,“ dodává Ježek.

Výstava připomíná padlé vojáky z Jugoslávie

Nože jsou na každém kroku. „Pojďte se podívat do muzea, najdete u nás unikáty, ale i současnou produkci. Zajímavá je výstava Tango 23 - Repetitor, ta připomíná dva vojáky z Česka, kteří v roce 1995 padli po minometné palbě v bývalé Jugoslávii. Nedávno to bylo 28 let a výstava v našem muzeu nejen připomíná je, jejich ztrátu, ale ukazuje i na práci novodobých vojáků a válečných veteránů,“ lákala paní Simona z muzea přítomné návštěvníky.

Armáda na slavnostech představila protichemickou jednotku, nechyběla ani ukázka bojových dovedností. A právě minikurs pro veřejnost vedl hlavní instruktor v boji nožem a boje zblízka v AČR major Roman Hippík. A protože je i autorem mnoha vojenských a policejních nožů a bodáků, přítomné obohatil o své znalosti přednáškou, která se zabývala nejen bojem nožem, ale i historií, včetně ukázky všech chladných zbraní, které armáda používala a i nadále používá.

Policie představila i práci policejního zásahu a slaňování. (5. srpna 2023)

Pohled přítomných se lehce po poledni i přes nepříznivé počasí upíral na nebe. „Tati, vrtulník,“ říkal malý chlapec otci. Právě přiletěla policejní helikoptéra, ze které slaňovali policisté ze zásahové jednotky. Taktické postupy mají nadrilované, jejich ukázka vzbudila respekt. Ti policisté, kteří jsou na zemi, pak ochotně vysvětlovali přítomným specifika své práce, ale i představili techniku, kterou disponují.

Závěr dne patřil fotbalovému utkání hvězd, v němž se představila řada známých jmen v čele s Janem Bergerem, ale i ukázce hasičů. S kvalitním nářadím pro ně nebyl problém se dostat do havarovaného vozu. K tomu pomohl například záchranářský nůž, který místní hasiči používají. To vše za obdivu přihlížejících diváků, ale například i milovníků veteránů, kteří své plechové miláčky hrdě ukazují.

Přátelské utkání výběru z Mikulášovic a fotbalových hvězd v čele s Janem Bergerem. (5. srpna 2023)

„Snad nikdy takový zásah nebudu potřebovat. Kdyby mi auto shořelo, bylo by to jako přijít o kus rodiny,“ říkal Zdeněk, jeden z majitelů nablýskaného veterána, kterého obdivují děti, i dospělí.

I přes nepřízeň počasí nožířské slavnosti v Mikulášovicích jsou nebývale pestrou škálou historie, současnosti, ale i budoucnosti.