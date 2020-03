Tramvajovou trať z Litvínova do Mostu čeká modernizace za půl miliardy

„Trať byla vystavěna v letech 1960 až 1980, od této doby na ní probíhá pravidelná běžná údržba,“ vysvětluje ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.

„Projekt řeší modernizaci tramvajové trati mezi městy Most a Litvínov přes průmyslový areál v Záluží,“ dodal.

V rámci opravy dojde k rekonstrukci trati v délce zhruba deseti kilometrů v trolejové trakci i kolejišti.

„Neopomněli jsme ani modernizaci přejezdů a výhybek či zastávek, které budou upraveny jako bezbariérové. Vyhlášení veřejné zakázky jsme původně plánovali už na podzim roku 2019, avšak termín prodloužil schvalovací proces ze strany poskytovatele dotace,“ podotkl Dunovský.

Na modernizaci tratě by měl dopravní podnik získat z Operačního programu Doprava dotaci více než 468 milionů korun, která by pokryla 85 procent všech nákladů.

Práce budou rozdělené do dvou let. V první stavební sezoně bude výluka trati mezi Litvínovem a Zálužím, další rok pak od Záluží do Mostu, přičemž místo tramvají v daném úseku budou jezdit autobusy.