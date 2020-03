Most přestane pronajímat pozemky cirkusům se zvířaty, rozhodli zastupitelé

Zda má zakázat pronájem městských pozemků pro cirkusy se zvířaty, se ptala radnice obyvatel Mostu od poloviny loňského prosince do konce ledna. Do hlasování se zapojilo celkem 876 lidí, kteří se z 87 procent jednoznačně vyslovili pro to, aby už město pozemky k těmto účelům nepronajímalo.

Anketu uspořádalo město na podnět opoziční zastupitelky Patricie Prokešové (ANO), která loni v září na etický problém upozornila.

„Výsledek ankety bych vyhodnotila jako takové malé vítězství pro zvířata. Není to o tom, že město bude něco zakazovat, ale že dáme najevo, že cirkusy u nás nechceme,“ řekla Prokešová.

Během diskuse se zastupitelé shodli na tom, že jde hlavně o etickou stránku věci, která zajímá hlavně mladší generaci. O tom, zda zcela zakázat cirkusy se zvířaty, či nikoliv, však musí rozhodnout vláda.

„Obyvatelé Mostu vyjádřili v anketě svoji vůli. Nevidím tedy důvod, proč tuto vůli nerespektovat. Je nutné si však uvědomit, že tímto rozhodnutím nezakazujeme činnost cirkusů na území města Mostu, jen jim město už nebude pronajímat své pozemky,“ řekl před hlasováním mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).

Pro změnu přístupu nakonec hlasovalo 24 zastupitelů, 4 byli proti a 14 se zdrželo. Svým rozhodnutím se Most připojil k Brnu či Znojmu, kde podobný zákaz platí už od loňského roku.