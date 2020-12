Politik skončil v čele teplického muzea už po týdnu, radní jej odvolali

„Pan Matouš byl odvolán proto, že jeho výběrové řízení od začátku vzbuzovalo velké pochybnosti a to zejména proto, že se do něj hlásil vysoce postavený představitel Ústeckého kraje, který navíc nebyl z oboru,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Na pozici ředitele uznávaného muzea Matouš oficiálně skončí 31. prosince. Naopak nové ředitelky dalších dvou krajských kulturních institucí – Kateřina Melenová z Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Dana Veselská ze Severočeské galerie v Litoměřicích, o jejichž odvolání se rovněž spekulovalo, dál zůstávají na svých postech.

„Jejich výběrová řízení sice probíhala ve stejné době, ale obě jsou z oboru a jejich příspěvkové organizace si vedou velmi dobře. Odvolat je by bylo velmi nešťastné,“ podotkl Řehák. „O jejich odvolání kraj v tuto chvíli neuvažuje,“ doplnil mluvčí krajského úřadu Martin Volf.

Podle informací MF DNES měl mít Matouš v muzeu smlouvu na dobu neurčitou, je tedy otázkou, zda se proti rozhodnutí rady nebude bránit.

„My jsme to samozřejmě komunikovali s legislativním odborem kraje a myslíme si, že to, co jsme udělali, je právně obhajitelné. Jestli to působí jako pomsta, tak je mi to líto, ale s panem Matoušem nemám žádný politický kontakt a z mého úhlu pohledu to bylo skutečně jen vyřešením pochybného výběrového řízení,“ dodal Řehák.

Nové výběrové řízení na post ředitele Regionálního muzea v Teplicích chce kraj vypsat v první polovině příštího roku.

Celá kauza odstartovala už loni, kdy kraj zcela nečekaně neprodloužil smlouvy trojici ředitelů kulturních institucí. Kromě ředitele teplického muzea Radka Spály dostali „padáka“ ještě šéfka lounské Galerie Benedikta Rejta Alica Štefančíková a ředitel Severočeské galerie v Litoměřicích Jan Štíbr.

Od začátku se spekulovalo, že jejich odvolání souvisí se snahou o vytvoření trafiky pro některého z politiků, kteří neuspějí v krajských volbách.

Tyto spekulace nabraly na síle letos v červnu, kdy ačkoliv ještě nebyly uzavřeny přihlášky do nových konkurzů, MF DNES získala svědectví několika na sobě nezávislých zdrojů, podle kterých se měl ředitelem stát právě Matouš.

Výběrové řízení mu mělo být šité na míru, což se následně v srpnu potvrdilo a Matouš, ač paradoxně dosud neměl s vedením kulturních organizací žádné zkušenosti, konkurz skutečně „na plné čáře“ vyhrál.

V komisi, která o vítězi rozhodovala, přitom seděli převážně lidé z krajského úřadu a dokonce i Matoušův spolustraník a kamarád Martin Klika (Lepší sever), další tehdejší náměstek hejtmana.