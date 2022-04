Výše odměny poradkyně hejtmana nás překvapila, řekl soudu exministr Vojtěch

Státní zástupce viní Vladislavu Marschallovou z podvodu. Protože se podle něj skutků dopustila v době vládou vyhlášeného nouzového stavu, hrozí jí až osmiletý trest.

Podle obžaloby způsobila Krajské zdravotní (KZ), kterou vlastní Ústecký kraj, škodu 305 tisíc korun. Společnost se však k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody nepřipojila.

„Částka byla v září 2021 uhrazena. Zaslána na účet KZ,“ řekl novinářům Ondřej Štěrba, současný předseda představenstva KZ, s tím, že neví, kdo sumu uhradil. Obhájce Marschallové řekl, že jeho klientka částku nezaplatila.

Začátek případu se pojí k listopadu 2020, kdy Marschallová podepsala s KZ, potažmo jejím ředitelem Alešem Chodackim, údajně za zády představenstva dvě smlouvy.

Podle jedné měla pro společnost pracovat na 0,7 úvazku jako projektová manažerka, měla mít na starosti například záležitosti kolem očkovacích středisek proti covidu za zaručenou mzdu 62 tisíc měsíčně a nezaručenou 15 tisíc korun.

Druhá smlouva byla dohoda o pracovní činnosti na 20 hodin týdně a spočívala v mediální komunikaci. Za tu měla dostávat 52 tisíc korun měsíčně.

U soudu vypovídal i bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Zatajila, že v danou dobu měla již uzavřeny další dvě smlouvy s Ústeckým krajem ve stejné oblasti, jako se týká smluv s Krajskou zdravotní. A dále, že je také zaměstnána v Poslanecké sněmovně,“ stojí v obžalobě.

Marschallová byla ještě poradkyní hejtmana Jana Schillera (ANO). Tomu v té době dělala zároveň asistentku, když zastával pozici poslance. A rovněž byla expertem iniciativy Uhelné programy v transformaci.

„Muselo jí být zřejmé, že pro KZ nebude činnost vykonávat již jen z důvodu své časové vytíženosti. Následně, aniž by prováděla na základě uvedených smluv s KZ jakoukoli pracovní činnost, předložila Aleši Chodackému výkazy provedené práce,“ píše se dále v obžalobě.

Personální zemětřesení v KZ

Případ vyústil v personální zemětřesení. Představenstvo KZ v březnu 2021 odvolalo ředitele Chodackého. Vedení kraje následně odvolalo předsedu představenstva KZ Jindřicha Zetka, který předtím pracovní poměr poradkyně označil za fiktivní a následně podal trestní oznámení.

„Cítím se být nevinna. Nabídku pracovat v KZ jsem dostala přímo od pana Zetka, který věděl, co dalšího dělám. Nabídl mi smlouvy, řekl mi částku. Já to přijala. Neměla jsem důvod mít pochybnosti. U podpisu smluv Zetek nebyl, pan Chodacki mi řekl, že to nespadá pod představenstvo. Oba věděli o mých dalších smlouvách,“ vypověděla Marschallová.

„Já nevím, proč to Zetek udělal. Je fakt, že jsem hlasitě upozorňovala na některé jeho chyby, protože mi o zdravotnictví fakt šlo, tak asi to by mohl být ten důvod,“ uvedla.

I ona kvůli kauze přišla o své posty. Skončila i ve funkci místopředsedkyně krajského hnutí ANO.

Zetek před soudem odmítl, že by Marschallové cokoli nabídl a že by o smlouvách věděl. Když prý konfrontoval Chodackého se zjištěním ohledně smluv pro obžalovanou, odpovídal ředitel vyhýbavě.

Marschallová na to konto nechala do spisu založit vytištěnou SMS komunikaci se Zetkem, která má dokazovat opak.

Podle Ondřeje Štěrby práce obžalované nebyla ryze fiktivní, ale jde podle něj spíše o to, pro koho ji dělala. Marschallová totiž měla na některých akcích vystupovat jako poradkyně hejtmana, ale tuto činnost vykazovala jako práci odvedenou pro KZ.

Podle místopředsedy představenstva Leoše Vysoudila mělo smlouvy s Marschallovou určitě schvalovat představenstvo. Zároveň dodal, že finanční ohodnocení obžalované bylo výrazně nadstandardní.

U soudu vypovídal i někdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, jenž byl tehdy členem představenstva KZ. Řekl, že obžalovanou si vybavuje pouze jako asistentku Schillera či jeho poradkyni.

„O těch smlouvách jsme v představenstvu nevěděli. Byla to pro nás novinka. Začali jsme proto zjišťovat, co měla na starosti. Pobírala přes sto tisíc. Byli jsme tím překvapeni. Nebylo úplně zřejmé, jestli veškerá ta deklarovaná práce byla odvedena. Zaslali jsme jí proto výzvu, aby poměrnou část odměny vrátila, což její právní zástupce negoval,“ řekl Vojtěch s tím, že peníze pro Marschallovou celkově rozhodně nebyly adekvátní.

V kauze byl původně stíhaný i Chodacki. Čelil obvinění z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Žalobce však jeho trestní stíhání podmíněně zastavil.