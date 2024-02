Úředník souzený za zatajování odměn se chce dohodnout na zastavení stíhání

Podle původně vydaného trestního příkazu byl Studenovský uznán vinným a odsouzen k peněžitému trestu ve výši 180 tisíc korun a trestu zákazu činnosti na čtyři roky. Obžalovaný ale s verdiktem nesouhlasil, podal odpor, a proto bylo nařízeno hlavní líčení.

„Je to osm let stará kauza, která mě bytostně vyčerpává. Doznávám se, skutečnosti uvedené v obžalobě považuji za nesporné. Skutek se stal, rozhodnutí jsem vydal, to tak je,“ řekl u soudu tajemník s tím, že se ale vinen ničím necítí.

Zároveň chce Studenovský dosáhnout podmíněného zastavení trestního stíhání výměnou za zaplacení škody ve výši téměř 172 tisíc korun a dalších 180 tisíc korun poukáže do fondu pro oběti trestných činů.

Případ s mojí současnou funkcí nikterak nesouvisí, říká tajemník

„Pokud soud rozhodne, škodu zaplatím, nic jiného mi nezbude,“ uvedl Studenovský s tím, že zcela určitě očekává, že ve funkci tajemníka magistrátu zůstane i nadále. „Jsem přesvědčen, že tento případ s mojí současnou funkcí nikterak nesouvisí,“ poznamenal.

Podle okresního státního zástupce Pavla Kalába je podmíněné zastavení trestního stíhání jedním z možných řešení, která trestní zákoník a trestní řád umožňují. „V případu došlo k určitému vývoji a k jistému jinému postoji pana obžalovaného,“ podotkl státní zástupce.

Vypovídal i zastupitel Blažej

Jako svědek dnes u soudu vypovídal i Lukáš Blažej, který Studenovského před osmi lety žádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím o údaje o výši odměn jednotlivých vedoucích odborů ústeckého magistrátu za červen 2015. Později chtěl také informaci k odměně tajemníka od 1. ledna do 30. června 2016. Důvody, proč chtěl znát výši odměn, byly podle něj jednoduché.

„V roce 2015 jsem obdržel podnět, který upozorňoval na to, že odměny vedoucím odborů byly přiznány podle loajality vůči tehdejšímu vedení města. Odměny nenavazovaly na nějakou mimořádnou pracovní činnost, ale na to, kdo jak pomáhal vedení,“ uvedl dnes při jednání s tím, že požadované informace dosud nedostal.

Podle obžaloby Studenovský ještě jako šéf právního odboru magistrátu vydal více než třicet zamítavých či částečně zamítavých rozhodnutí navzdory názoru nadřízeného krajského úřadu.

„Mám za to, že krajský úřad jednoznačný právní názor nedal. Alibisticky to vracel k novému projednání. Nenařídil jednoznačně, abychom informace poskytli,“ bránil se Studenovský.

S poskytnutím informací nikdo nesouhlasil

U soudu jako svědek vypovídal i tehdejší tajemník magistrátu Jiří Javorčák. S poskytnutím informací o výši odměn ani on, ani nikdo z vedoucích pracovníků nesouhlasil.

„Když žádost přišla, tak nikdo z dotčených s poskytnutím informací nesouhlasil. Tím pádem to bylo předáno na právní odbor, aby posoudil, jestli žádost lze odmítnout,“ vysvětlil před soudem. Tajemníkem byl od roku 2012 do listopadu 2019.

„Po volbách v roce 2018 mi bylo novým vedením dáváno najevo, že pro ně nejsem tím vhodným člověkem. Celou kariéru jsem se snažil být apolitický, tady jsem tvrdě narazil. Bylo mi lidmi jak z politického vedení, tak od lidí z magistrátu dáváno najevo, že až budu moci odejít do důchodu, abych šel. Jedním z nich byl i Miloš Studenovský,“ tvrdil dnes Javorčák.

Jestli bude trestní stíhání Studenovského podmíněně zastaveno, bude jasné po dalším soudním jednání. To je naplánované na polovinu března.