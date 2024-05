Už žádné ohrožení od utržených lodí, v Lovosicích dokončili ochranné stání

„Navýšené dalby ochranného stání v Lovosicích převyšují úroveň kritické hladiny z povodní roku 2002 o 2,8 metru, aby bezpečně dosahovaly až nad úroveň vyvázané lodě, která zde povodně spolehlivě přečká,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC).

Díky novým dalbám, tedy pilířům zaraženým do dna vodního toku vyčnívajícím vysoko nad hladinu, na něž je možné i při velké povodni bezpečně vyvázat plavidlo, by už nemělo docházet k utržení lodí ani při extrémních situacích.

Stalo se tak například při povodních v roce 2002, kdy se v přístavu v ústecké části Krásné Březno utrhly dva remorkéry a řítily se na Děčín.

URNA se tenkrát snažila plavidlo se 400 tunami nákladu potopit, to se však zachytilo asi sto metrů od nového mostu v Děčíně a naráželo do jednoho z mostních pilířů. Loď se nepodařilo poslat ke dnu ani po odpálení dvou náloží trhaviny, nakonec do ní hasiči začali napouštět vodu a podařilo se ji potopit.

Do Děčína tenkrát připlula i další utržená loď. Ta však byla vysoká a hrozilo, že by mohla vážně zkomplikovat průtok Labe pod mostem. Tuto loď záchranáři chytili a ukotvili v Choraticích na Děčínsku. Loď se však opět utrhla a záchranáři museli odstřelit její přední a zadní část. Při odstřelu zemřel třiapadesátiletý muž, který neuposlechl výzvy a zůstal stát v nebezpečné zóně, kde ho zasáhl kus železa.

Nově zmodernizované ochranné stání pro velká plavidla v Prosmykách na Litoměřicku zajistí bezpečné vyvázání velkého plavidla o rozměrech až 137 × 11,5 metru. Původní malé dalby byly zvýšeny o 7,5 metru.

„Nové tvoří čtveřice svařených ocelových trubek spojených podestami. Prostřední dalba je osazena ocelovou přístupovou lávkou, která ji spojuje se břehem. Stavební náklady dosáhly částky 25 milionů korun a financoval je Státní fond dopravní infrastruktury,“ doplňuje Jan Bukovský, zástupce ředitele ŘVC.

Vyvazovací stání v Prosmykách bude sloužit plavidlům i za běžných vodních stavů, stejně jako ochranné stání ve Hřensku, které modernizací prošlo přes čtyřmi lety.

„Modernizace ochranného stání ve Hřensku byla dokončena už v roce 2020. Proti stání v Lovosicích umožňuje v případě potřeby vyvázání dokonce čtyř plavidel a je tvořeno osmi dalbami,“ vysvětluje Bukovský.

Ochranné stání ve Hřensku představuje poslední místo ochrany za povodní, pokud při nástupu povodně již nejsou plavidla schopna doplout proti proudu do nejbližšího ochranného přístavu v Děčíně-Rozbělesích. „Další ochranné stání je v Ústí nad Labem či Mělníku, eventuálně pro menší plavidla v Roudnici nad Labem,“ podotýká Bukovský.