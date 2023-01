Vedení Loun změnilo názor, novou sportovní halu v areálu školy nechce

O nutnosti postavit novou sportovní halu se mluví v Lounech už několik let. Původně se počítalo se zkapacitněním stávající haly, ale kvůli nedostatku prostoru se od toho ustoupilo. Před pár měsíci přišla radnice s tím, že nové sportoviště vznikne při ZŠ a MŠ Otakara Jaroše v ulici 28. října, a nechala si zpracovat architektonickou studii. První odhad nákladů byl 100 až 120 milionů korun.

Výstavbu před komunálními volbami podpořilo i hnutí ANO v čele s tehdejším místostarostou Milanem Rychtaříkem. Tehdy rada schválila zpracování projektové dokumentace. Po volbách nová rada a starosta Milan Rychtařík vypracování projektu zastavili.

„Ano, nejdříve jsem hlasoval pro výstavbu sportovní haly v areálu školy, ale později jsem na pracovní skupině dostal množství informací, které mé rozhodnutí změnilo,“ okomentoval starosta.

Mezi důvody, proč změnil názor, starosta zmínil jednak chybějící studii využitelnosti stávajících sportovišť, včetně školních tělocvičen, tak také nevhodnost umístění. „Připravili bychom školu o jedinou zelenou plochu, která tam je. Problematický by byl také příjezd složek Integrovaného záchranného systému,“ zmínil některé argumenty.

Umístění sportovní haly u školy nevidí jako vhodné ani její ředitel Vlastimil Lisse. „Nedokážu si představit, že by zůstával areál školy otevřený do večerních hodin kvůli zajištění přístupu do haly. Kdo by nesl zodpovědnost za případné škody na majetku školy? Přišli bychom také o nejexponovanější místo, které využívají jednak předškoláci, jednak školáci, chybějí tady parkovací místa,“ řekl s tím, že dopředu s ním záměr nikdo nekonzultoval.

Radnice v Lounech tak výstavbu odsunula na neurčito a bude hledat jiné varianty.

Vhodnější místo pro výstavbu vidí například v rozvojové lokalitě na jihozápadním okraji města, kde si město nechává zpracovat územní studii, která řekne, jak má lokalita v budoucnu vypadat. Už několik let tam probíhá výstavba rodinných domů a další bytová výstavba je v plánu.

Bývalý starosta: Zapomněli na slib

Nové sportoviště se mělo stát „domovským“ pro lounské basketbalisty, kterým chybí vlastní zázemí a trénují po školních tělocvičnách. „Nová hala byla pro nás důležitá v plánech na rozvoj našeho sportu a hlavně pro práci s mládeží,“ okomentoval šéftrenér Basket Academy Louny Jakub Hnátek. Klub navštěvuje zhruba 240 dětí.

Zastavení realizace vnímá bývalý starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny) jako porušení předvolebních slibů hnutí ANO, které slíbilo halu dostavět.

„Několik měsíců se radnice věnovala přípravě stavby. Aktivně to podporovalo i lounské ANO. Po volbách se stal Milan Rychtařík starostou a na svůj slib postavit u školy novou halu rychle zapomněl,“ okomentoval na sociální síti. Zastupitelem za toto uskupení je i Jakub Hnátek. Starosta Rychtařík to odmítl.