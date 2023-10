Mladík podvedl 112 lidí, aby měl peníze na hazard a drogy. Dostal podmínku

Do budovy okresního soudu přivedla Jindáčka eskorta, opouštěl ji nespoutaný. „Chci se napravit. Nastoupím na detox a do terapeutické skupiny, abych se zbavil závislostí a dal si život do pořádku, nástup už mám domluvený. Ve vazbě jsem si uvědomil, že takhle žít nechci. Tam jsem také začal spolupracovat s kaplanem a začal věřit v Boha. Mrzí mě, že jsem podvedl tolik lidí. Peníze se jim pokusím vrátit,“ kál se u soudu mladý muž.

Využil institutu prohlášení viny, což je považováno za polehčující okolnost. Soudkyně mu uložila podmínečný trest v délce dvou let se čtyřletou zkušební dobou. Během ní musí docházet k probačnímu úředníkovi, který ho bude testovat na drogy.

Na šikmou plochu se absolvent střední školy podle svých slov dostal kvůli drogám a závislosti na hazardních automatech. „Pervitin a marihuanu jsem bral od devatenácti let, pak jsem začal i hrát automaty. Potřeboval jsem na to peníze,“ vysvětloval, proč začal páchat trestnou činnost.

Po ukončení školy vystřídal několik zaměstnání, nejdéle byl ve firmě, kde obsluhoval průmyslový laser. Tady skončil kvůli třísměnnému provozu, který mu nevyhovoval. Od loňského podzimu byl bez práce a na živobytí, drogy a automaty si začal vydělávat právě podvodným prodejem.

Na různých internetových bazarech nabízel historickou hasičskou a vojenskou helmu, náhradní díly na motocykly, tříkolku Velorex, herní konzole a další předměty. Ty ale nevlastnil, a když z kupujících vylákal zálohu, zboží jim nikdy nedodal a peníze nevrátil. Ke komunikaci používal několik SIM karet a mobilů.

„Jste mladý člověk, máte šanci se srovnat, využijte ji,“ doporučila mu soudkyně Hana Bachová.