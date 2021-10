Podnikatel může zlegalizovat stavbu na pozemku Loun, městu dá jinou parcelu

„Dojde ke směně stejné výměry městského pozemku a pozemku Seko v sousedství, náklady na oddělení a zápis do katastru uhradí firma. Město tak získá pozemky potřebné pro budoucí budování cestní sítě a firma se může pokusit vyřešit svůj problém s černou stavbou,“ řekl starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny).

Vlastimil Sedláček

Zastupitelé jednali o pozemku od roku 2019. To už na něm hala stála. Neprošel návrh na pronájem ani prodej. Následně se věcí zabývali na několika dalších jednáních, ale nikdy nezískal žádný návrh podporu většiny. Parcelu firma získala až teď, kdy zastupitelé směnu odsouhlasili.

Předcházela tomu ale delší diskuse, odpůrcům vadilo, že město vychází firmě vstříc.



„Nemohu pro to zvednout ruku. Pokud to prohlasujeme, bral bych to jako precedens, že každý si tu může postavit, co chce, a ono se to pak přes zastupitelstvo zlegalizuje,“ sdělil Milan Čermák z ČSSD.

Firma žádala stavební úřad o dodatečné povolení stavby několikrát, nemohla ale doložit vlastnictví pozemku. Proti nařízenému odstranění se odvolala, a řízení tak trvá dál.

„Město jsme žádali několikrát o prodej, pronájem, souhlas se stavbou, směnu. Od stavebního úřadu jsme dostali pokutu, tu jsme uhradili,“ uvedl majitel firmy Vlastimil Sedláček s tím, že hala není trvalou, a tedy klasickou černou stavbou. Firma do ní ukryla před počasím solární jachtu. „Nestihli jsme ji postavit do zimy, tak jsme přišroubovali k panelům konstrukci a opláštili ji,“ podotkl.

Nyní zlegalizování stavby už nic nebrání. „V obecné rovině mohu říci, že pokud stavebník prokáže, že je stavba v souladu s právními předpisy, tak nám ani nezbývá nic jiného než dodatečné povolení vydat,“ popsala Kateřina Todtová, vedoucí lounského stavebního úřadu.