Exstarosta přišel o funkci kvůli penězům na uprchlíky. Msta za kritiku, říká

„Je to odplata za to, že jsem je (koalici) kritizoval na Facebooku,“ tvrdí Janda, jenž byl do čela kontrolního orgánu zvolen na ustavujícím zastupitelstvu v říjnu.

Od té doby na sociální síti kriticky komentuje kroky koaliční vlády ANO, ČSSD, SPD a Lounských patriotů. Mimo jiné i za to, že byla sundána z radnice vlajka Ukrajiny. Válka v této zemi stojí i za nynějším sporem.

Vedení radnice Jandovo odvolání zdůvodnilo tím, že šéfem kontrolního výboru nemůže být někdo, kdo připravil městskou kasu o finanční prostředky, které město mohlo získat jako kompenzaci za ubytování ukrajinských uprchlíků v městských bytech.

„Město uprchlíkům nabídlo deset bytů, kde nyní bydlí 31 osob. Do 30. června bylo na ně možné požádat o příspěvek, což ale město neučinilo. Bývalý starosta Pavel Janda nepostupoval s péčí řádného hospodáře,“ řekl místostarosta Pavel Csonka (ČSSD) na zastupitelstvu s tím, že jde o částku 3,5 milionu korun.

Příspěvek by město získalo za podmínky, že by své ubytovací kapacity přihlásilo do krajského systému pomoci. „Vyčlenili jsme byty pro humanitární účely už na konci února. Ve chvíli, kdy stát, respektive Ústecký kraj přišel s kompenzacemi a systémem podpory, tak byly obsazené. Neměli jsme ambici je předávat do krajské databáze,“ vysvětluje Janda s tím, že by i nyní postupoval stejně.

„V té době nikdo z opozice ani z koalice za mnou nepřišel, aby se město do krajského systému začlenilo,“ dodal.

Nynější vedení města chce kraj požádat o výjimku a chystá žádost o dodatečné zařazení do systému. Příjem žádostí je ale nyní pozastaven. Ústecký kraj uzavřel smlouvy o poskytnutí ubytování pro uprchlíky s 265 subjekty, z toho se 34 obcemi, zbytek jsou právnické osoby.

„Obcím a příspěvkovým organizacím bylo k dnešnímu dni (9. prosince) proplaceno 37 732 702 korun a ostatním ubytovatelům 199 025 076 korun v rámci proplácení žádostí o kompenzační příspěvky, které jsou následně hrazeny v plné výši ze státního rozpočtu,“ vypočítala mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková.