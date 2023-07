Louny chtějí v části autobusového nádraží parkoviště, jednají o pronájmu

7:04

Radnice v Lounech by ráda využívala část autobusového nádraží k parkování automobilů. Dohodnout se na tom chce s vlastníkem areálu. Podle vedení města by to ulevilo přilehlým ulicím, které jsou přes den zaplněny parkujícími vozidly.