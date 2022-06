Muzeum v Lounech se po velké opravě otevírá, návštěvníci uvidí dvě výstavy

„Každý si všimne jinak rozčleněné fasády, jejíž podoba získala vzhled podle Josefa Mockera. Zrestaurovány byly také plastické ozdoby na arkýři, které byly už ve velmi špatném stavu. Modernizací prošel interiér, tak aby výstavní prostory odpovídaly současné době. Zvýšil se jak komfort pro návštěvníky, tak personál,“ řekl ředitel muzea Jiří Matyáš s tím, že práce vyšly na 24 milionů korun bez DPH a hradil je Ústecký kraj jako zřizovatel.

Výstavní prostory jsou rozděleny do dvou pater. Přízemí patří výstavě Pravěk Lounska, jež potrvá do října. „Jsou zde ty nejzajímavější archeologické nálezy z východní části Lounska, a to od doby kamenné přes paleolit až po raný středověk, který jsme naťukli jen lehce. Jsou tu užitné věci, které tehdejší lidé denně používali, i šperky, třeba náhrdelník ze psích zubů. Ovšem není složen jen ze zubů, ale i ze dřeva vyřezaných napodobenin,“ popsala Anastázie Ryšková z oddělení archeologie.

Horní patro zaplnila dlouhodobá expozice nazvaná Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera – Lounsko a turistika před 100 lety. Půjde o zdigitalizované snímky z unikátního souboru fotografických skleněných desek turisty a průkopníka fotografování v Lounech Karla Goszlera.

Na stovkách záběrů zachytil tehdejší krajinu, architekturu a život nejen v Lounech, ale i v místech, jež při svých turistických výpravách navštívil.

„Karel Goszler byl velký turista a velice dobrý fotograf, neprávem polozapomenutý. Návštěvníci uvidí 136 fotografií. Převážně jde o černobílé snímky. Některé jsou ale kolorované a máme zde i dva unikáty, a to jsou dvě barevné fotografie z roku 1910. Dosud jsme měli nejstarší barevnou fotografii Loun z roku 1941 či 1942,“ popisuje kurátor výstavy Martin Vostřel.

Největší fotografii o velikosti 3 krát 2 metry návštěvník uvidí hned po příchodu do muzea a zachycuje průjezd vlaku po železničním mostě.

Expozice je rozdělena do několika tematických částí. Největší je věnována Lounům, kdy jde o snímky měnícího se či případně mizejícího města, dále kolorované fotografie, snímky z Lounska, spolkový život a další.

Vernisáž obou výstav proběhne dnes v 17 hodin. Goszler bude zároveň přijat jako první občan Loun do Síně slávy české turistiky. V sobotu lze výstavy navštívit zdarma, budou i komentované prohlídky.