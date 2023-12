Štáb filmu Rok vdovy točil v Lounech, Kronerová a Beretová se sešly na plese

„Z pavilonu jsem nadšená. Je opravdu nádherný. Ráda pracuji s prostory, které jsou vizuálně čisté. To nám dává volnou ruku pro jemnou scénografii,“ popsala režisérka, proč si vybrala právě tuto lounskou lokaci.

Inspirací pro scénář filmu byly stejnojmenné deníkové zápisky Zuzany Pokorné, ve kterých popisovala, co pro duši i každodenní život člověka znamená ztráta životního partnera. Scénář napsal Eugen Liška.

Na place se sešly všechny tři ženské hlavní postavy – Zuzana Kronerová v roli maminky zemřelého muže, Pavla Beretová jako vdova Petra a Julie Šoucová, která hraje dceru Petry. „Na plese dochází k neverbálnímu sblížení dcery a matky. Petra si prošla největší fází smutku a vyrovnání se se smrtí svého muže a začíná víc vnímat svou dceru,“ popsala děj scény režisérka.

„Je to velice křehký a komorní příběh, doufám, že diváky zaujme. Je o tom, jaké peripetie zažívá mladá vdova, jak se potýká s byrokracií na úřadě, jak to zasahuje do vztahu s dcerou,“ řekla k filmu herečka Zuzana Kronerová.

9. listopadu 2021

Tvůrci chtějí, aby Rok vdovy přenesl na plátna realistický, intimní a přitom dramaticky a sugestivně ztvárněný příběh se silným katarzním vyzněním, příběh o novém začátku, o emancipaci a nalezení schopnosti stát sama za sebou. „Příběh o tom, že je nutné nalézt vlastní vnitřní svobodu a nezávislost, abychom ji dokázali dopřát také našim blízkým,“ dodala režisérka.

Film vzniká v koprodukci Česka, Slovenska a Chorvatska. Ústecký kraj, jehož filmová kancelář pomohla s vytipováním lokací, přispěl částkou 800 tisíc korun.

V regionu štáb natáčel také v Terezíně, v Čeřeništi v Českém středohoří. Chystá se také do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Poslední scéna scénáře se pak odehraje v Bílině, kde si hlavní hrdinka půjde vyzvednout nový občanský průkaz.

Ústecký kraj se snaží tvůrce lákat finančními pobídkami. Loni to bylo 3,1 milionu korun. V příštích dvou letech má k dispozici 50 milionů korun. Peníze jsou z Operačního programu Spravedlivá transformace určeného pro strukturálně postižené kraje. V poslední době se tu natáčel například film Na západní frontě klid, z českých filmů pak Zápisník alkoholičky či Amerikánka.