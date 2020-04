Unikátní most v Lounech čeká oprava, odborníci musí vyřešit objízdné trasy

17:34

Rozsáhlou rekonstrukci takzvaného inundačního mostu, který spojuje město Louny a obec Dobroměřice, chystá Ústecký kraj. Unikátní technická památka je s více než 270 metry nejdelším záplavovým mostem v Česku. Oprava, která by měla proběhnout do dvou let, přinese dopravní komplikace.