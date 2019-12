Louny firmě odmítly prodat pozemek, na kterém si načerno postavila halu

„Ani jeden návrh nezískal většinou podporu,“ uvedl starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny).

Pokud by zastupitelstvo prodej nebo pronájem schválilo, město by tím dalo i dodatečný souhlas s umístěním stavby a společnost by ji měla šanci u stavebního úřadu zlegalizovat. Úřad požadoval odstranění haly už před časem a nadále na tom trvá.

Podle majitele společnosti Seko Aerospace Vlastimila Sedláčka je hala jen montovaný přístřešek, který není trvalou stavbou. „Kdykoli ji můžeme rozebrat a přemístit, což také klidně uděláme,“ sdělil Sedláček.

Objekt vyrostl před několika měsíci. „Bylo to řešení z časové tísně. Stavíme tu solární jachtu, kterou jsme nestihli dokončit do zimy, jak jsme původně plánovali,“ popisoval před jednáním městského zastupitelstva podnikatel a připustil, že si uvědomuje, že porušil zákon.

„Plavidlo, které ponese jméno Louny, dokončíme do května a přemístíme na Vltavu do Prahy,“ doplnil Sedláček.

Současně však upozornil, že firma sponzoruje kulturní a sportovní aktivity ve městě ve výši několika milionů korun ročně a ve svém areálu vybudovala minizoo, jež navštěvuje veřejnost i děti z mateřských škol.

I proto Sedláček předpokládal, že zastupitelé pronájem pozemku o výměře zhruba 500 metrů čtverečních schválí. Roční nájem měl činit téměř 18 tisíc korun.

Nebylo to poprvé, co zastupitelé o pozemku jednali. Už v září měli na stole žádost společnosti o jeho odkup.

To byl ještě součástí balíku dalších městských pozemků, které firma bezplatně užívá na základě dohody uzavřené před lety s městskou firmou Technická správa města Loun (TSML), jež spravuje městské pozemky rekultivované po bývalém vojenském areálu. Někteří zastupitelé ovšem dohodu zpochybňují.

„K uzavření smlouvy došlo bez vědomí vedení města, které z toho nic nemá,“ uvedl opoziční zastupitel Pavel Csonka z ČSSD.

Řada koaličních zastupitelů je ve střetu zájmů, míní opozice

Opoziční zastupitelé tehdy také upozornili, že řada koaličních zastupitelů je ve střetu zájmů, protože firma sponzorovala komunální kampaň několika stranám a hnutím. Nakonec k hlasování ani nedošlo.

Bez konkrétního výsledku skončilo i poslední projednávání. Lounští politici neschválili pronájem ani dodatečně navržený prodej. Podporu nezískal ani návrh, aby se městská rada zabývala všemi pozemky komplexně a připravila nové nájemní smlouvy.

„Tímto považuji původní smlouvu uzavřenou mezi společností a TSML za platnou, protože je pro město výhodná v tom, že ve chvíli, kdy dojde k jejímu vypovězení, bude muset firma do pěti dnů odstranit oplocení a pozemky vrátit k užívání městu,“ poznamenal starosta Janda s tím, že věcí se bude město nadále zabývat.

Je však možné, že do té doby stavební úřad firmě nařídí odstranění černé stavby.

Načerno postavený dům už letos musel zbourat i zastupitel Čáka

Není to poprvé, co město Louny letos řeší problematiku načerno postavených staveb. Před časem začal bourat dům zastupitel Jan Čáka (Volba pro město), který si před více než deseti lety postavil v zahrádkářské kolonii u řeky Ohře.

Avšak v tu dobu neměl k tomu stavební povolení a ani ho nemůže dodatečně získat a tím stavbu zlegalizovat, jelikož lokalita je od roku 2003 v aktivní záplavové zóně, kde je téměř veškerá výstavba zakázána. Stavební úřad proto nařídil demolici.

Podle vedoucí stavebního úřadu se demolice v budoucnu může týkat i stovek vlastníků zahrádek, kteří své chaty nelegálně přestavěli nebo si tam vybudovali nové. Katastr nemovitostí totiž chystá v horizontu sedmi let revizi katastrálního území a vše, co je postaveno bez povolení, budou muset zřejmě vlastníci zbourat.