Stavbu domů brzdí zákazová značka, před lety ji zařídilo sousední město

Plány na vybudování satelitu se objevily už před více než deseti lety. Kvůli záměru to v minulých letech vřelo mezi městem Louny a obcí Blšany u Loun. Louny se obávaly negativních dopadů nárůstu dopravy souvisejících s výstavbou.

Právě z jejich strany totiž vedla jediná zpevněná příjezdová cesta, která je postavená z betonových panelů. Na popud lounské radnice se proto objevila v roce 2013 dopravní značka zakazující vjezd vozidel nad 3,5 tuny a je tam dodnes. Cesta není navíc v dobrém stavu.

Příjezd nákladních vozů z druhé strany, tedy z obce Blšany u Loun, není možný. Trasa totiž vede po starém kamenném mostku přes železniční trať, který by zátěž stavební techniky neunesl. Stavební ruch proto v lokalitě na nějakou dobu ustal a dokončení zasíťování pozemků se protáhlo. Výstavba související s napojením kanalizace se tam rozjela před několika týdny.

„Na nějakou dobu nás to zdrželo. Všichni zájemci o koupi parcely o této situaci vědí. Spousta z nich to sleduje, protože to trvá už několik let. Vyřešení příjezdu je ale na budoucích majitelích pozemků, aby si vyžádali výjimku,“ upozornil Vlastimil Ranuša, obchodní ředitel společnosti KB Blok, která rozsáhlé pozemky před lety koupila od obce Blšany u Loun, s tím, že město Louny a obec Blšany u Loun budou muset tuto příjezdovou komunikaci společně řešit.

„Z dlouhodobého hlediska je současný stav neudržitelný,“ poznamenal Ranuša.

Negativní postoj lounské radnice přetrvává. „Pokud tento satelit přinese nějaké benefity, tak jedině obci Blšany u Loun, mimo jiné získají více prostředků do pokladny z rozpočtového určení daní,“ přiblížil starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny). Satelit totiž bude správně spadat pod Blšany, ty vyinkasují od státu více peněz za navýšení počtu obyvatel.

Přes tři tisíce za metr

Starostka Blšan u Loun Eva Schedivá (Pro obec Blšany u Loun) by uvítala společné jednání o dalším využívání příjezdové panelové cesty. „Minulé vedení Loun odmítlo značku odstranit, uvítala bych, kdybychom o tom znovu jednali,“ podotkla Schedivá.

Bez ohledu na spor je v tuto chvíli ke stavebním parcelám udělán rozvod elektřiny a pozemky jsou připojeny k vodovodu a kanalizaci. „Je tam kolem 100 parcel pro rodinné domy o velikosti od 800 metrů čtverečních, největší má pět tisíc metrů čtverečních. Rezervovaná je už zhruba pětina pozemků,“ nastínil Ranuša.

Za pozemky chce společnost, podle které nemají na místě chybět ani obchody a služby, přes tři tisíce korun za metr čtvereční bez DPH. „Výhled na České středohoří za to, myslím, stojí,“ zmínil Ranuša.

Celá lokalita kolem Blšanského chlumu byla za komunismu součástí vojenského prostoru. Její dominantou je neovulkanický suk ve tvaru nesouměrného hříbku. Samotný vrch je vyhlášenou přírodní památkou a evropsky významnou lokalitou.