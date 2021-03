Zastupitelé nedali peníze na lávku k bazénu s obloukem, může přijít o dotaci

„Podmínkou dotace ve výši 40 milionů korun je konání závodů na určité úrovni. To nyní není možné. Proto jsou nutné úpravy bazénu,“ uvedl na jednání zastupitelstva starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny).

Problém je ve tvaru bazénu. Ten je na jedné straně postaven do oblouku kvůli přístupovému schodišti do vody, což vadí plavcům. Plavecký svaz proto požaduje, aby byla problematická část v době konání závodů přehrazena vhodnou plošinou, jakýmsi molem, po kterém by mohli bezpečně chodit rozhodčí.

„Jedná se o snadno sestavitelnou konstrukci z pozinkované oceli, která se používá běžně jako fasádní lešení,“ popsala ředitelka Lounské správy plaveckých areálů Andrea Kuďousková.



V bazénu by nebyla umístěna nastálo, ale jen v době konání závodů. „Napevno tam stát nemůže, protože bychom tím omezili část plaveckého bazénu veřejnosti,“ doplnila Kuďousková. Počítá se, že závody na krajské úrovni by se mohly pořádat jednou až dvakrát ročně.

Navzdory zamítavému stanovisku dostanou zastupitelé požadavek na stůl znovu. Starosta tak chce předejít hrozbě případného krácení dotace.



Plavecký bazén za 219 milionů korun byl otevřen loni 11. září. Součástí haly je 25metrový bazén s šesti drahami, venkovní 80 metrů dlouhý tobogan se samostatným dojezdem, divoká řeka a pro nejmenší návštěvníky je samostatný kojenecký bazén se zázemím. Pro děti je také určen menší bazén se skluzavkou.



Na terase se pak nachází venkovní vířivka, do které je možné proplout z vnitřní haly. Saunová část nabízí dva druhy saun – bio a finskou – či parní lázně. V přízemí je nová posilovna.



Po otevření si nové plavecké haly, která se pyšní zajímavou architekturou, mohli návštěvníci zatím užívat jen necelý měsíc, pak byl bazén kvůli protikoronavirovým opatřením uzavřen.