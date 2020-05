Na Lounsku hořel dům, kde bydlí Romové. Ve vsi se mluví o odhozené petardě

Požár v domě, který obývají manželé Igor a Hana Přibylů se třemi dětmi (2, 9 a 15 let), vypukl v noci z 15. na 16. května. Na místě zasahovali kromě dobrovolných hasičů z Veltěží, také profesionálové z Loun, a dobrovolníci Cítolib, Černčic a Postoloprt.

Podle prvotních indicií je ohnisko požáru právě v pergole před domem, od kterého se plameny rozšířily dál.

„Bydlíme tu šest let. Dům jsme zrekonstruovali. Naposledy jsme udělali dětských pokojíček pro nejmladší dceru, teď je to všechno zničené,“ popisuje otec Igor. Při slovech se mu hrnou slzy do očí, on i jeho manželka jsou z události otřeseni.

Zničená je polovina domu, zasaženy jsou dvě místnosti v přízemí – ložnice a dětský pokoj, další dva dětské pokoje v prvním patře a plameny poničily také půdu, kde jsou ohořelé trámy, a střešní krytinu. Dům neměli pojištěný, podle svých slov se na to teprve chystali.

V době, kdy požár vypukl, nebyl nikdo z rodiny doma. Hasiče zavolal soused.

„Byli jsme u příbuzných. Volali nám v noci, že hoří barák. V první chvíli jsem si myslela, že si někdo dělá legraci. Ani nechci domyslet, co by bylo, kdybychom byli doma. Dcera má postel pod oknem, za kterým pergola stála,“ říká paní Hana, domů s rodinou přijeli v brzkých ranních hodinách. Co nebylo zničené plameny, poničil dým a voda.

Během víkendu rodina zůstala v provizorních prostorách, které jim nabídla obec. V neděli se vrátila domů. „Všichni spíme v kuchyni. Jako první opravujeme dětský pokojíček, aby byly děti ve svém. Co nejdříve chceme opravit dřevěné trámy na půdě a střechu, aby nedošlo ke zřícení,“ plánují manželé.

Jak požár vznikl, šetří policie. Mohlo jít o nešťastnou událost nebo žhářský útok.

„V současné době lounská policie provádí úkony, kdy prověřuje okolnosti a příčiny požáru ve spolupráci s hasičským záchranným sborem,“ řekla policejní mluvčí Ludmila Světláková s tím, že vyšetřování potrvá několik týdnů.

Spekuluje se, že mohlo jít i o úmyslné zapálení. „Ve vsi se povídá, že někdo do pergoly hodil petardu. Nemáme tu s nikým konflikty, nebyl důvod, aby nám to někdo udělal. Nemám z toho vůbec dobrý pocit,“ popisuje paní Hana.

O rasovém motivu spekulovat nebudeme, říká rodina

„Nechceme nikoho obviňovat, ani spekulovat o případném rasovém motivu. Čekáme na závěry vyšetřování policie,“ doplnil nejstarší syn Nikolas, který za rodinou přijel a pomáhá s odstraňováním následků.

Obec se rozhodla rodině finančně pomoci a zaštítí veřejnou sbírku. „S kolegy zastupiteli jsem to již prodiskutovala. Na účet vložíme jako obec počátečních pět tisíc korun. Uhradíme také službu elektrikáře, který v domě opravil rozvody,“ popsala starostka Věra Posledníková s tím, že rodině pomáhá také s poradenstvím, jak svoji situaci řešit s úřady.

Spekulaci, že by mohlo jít o žhářský útok proti rodině z rasových důvodů, si nepřipouští. „Nemyslím si to. Žije tu několik Romů a všichni vycházíme dobře,“ dodala.

Na Facebooku vznikl profil, na kterém jsou zveřejňovány aktuální zprávy a informace jak rodině pomoci. „Děkujeme všem dobrým lidem, kteří nám chtějí pomoci finančně, materiálně, nebo brigádou,“ dodal Igor.