Kyvadlový provoz ještě více zatěžuje chátrající most, kritizují řidiči

„V tuto chvíli odborná firma zpracovává projektovou dokumentaci. Ta nám řekne, jak bude celá akce nákladná. Pak budeme shánět finanční prostředky a řešit další kroky,“ uvedl postoloprtský starosta Zdeněk Pištora (Občané pro město a venkov - nez.).

Projektant se kromě technických záležitostí musí vypořádat také s požadavky památkářů. Most je totiž od roku 1958 pod památkovou ochranou. „Most je významnou technickou památkou, zároveň jde o výraznou součást krajiny,“ popsali památkáři.

Prohlídka mostu v závěru roku 2019 odhalila špatný stav křídel a rozpadající se zdivo předmostí. Následná důkladnější diagnostika poškozených křídel určila příčinu. „Do křídel zatéká, nefunguje odvodnění, vznikají dutiny, které vedou ke vzniku trhlin a končí vypadáváním lícové vrstvy kamenů,“ popsal Pištora.

Za závady prý může špatná oprava z poloviny 90. let, kdy ještě město nebylo majitelem mostu. „Bohužel v roce 1996 město převzalo most do svého majetku a tím na sebe vzalo obrovskou zátěž a zodpovědnost za další rekonstrukce, které se vždy budou pohybovat v mnohamilionových částkách. Toto tehdejší rozhodnutí bylo opravdu velmi nešťastné a nedomyšlené,“ říká starosta.

Podle místních je svedení dopravy do jednoho pruhu a řízení provozu semafory nesmyslné. Nejde totiž o výrazně frekventovanou komunikaci, kde by se na mostě vozidla často potkávala.

„Provoz tu není tak velký. Naopak teď stojí auta v koloně a pak jedou najednou, to je větší zátěž,“ zmínil jeden z motoristů. „Někteří řidiči stejně semafor nerespektují, a když vidí, že nikdo v protisměru nejede, tak jedou na červenou,“ dodal.

Semafor ale radnice odstranit nemůže. To spadá do pravomoci dopravního inspektorátu Policie ČR. „Upozorňovali jsme, že při jízdě na semafory jezdí více aut najednou proti původnímu stavu. Dodali jsme i zprávu statika a další argumenty. Inspektorát ale trvá na dopravním omezení. Musíme to respektovat,“ krčí rameny starosta.

Celý most tvoří čtyři části. Novější část přes řeku je z let 1907–1908, další tři části z opukového kamene nad poli jsou z poloviny 19. století.