Plný autobus řídil s 2,6 promile. Cestující radši vystupovali dřív než měli

„Na linku 158 zavolal jeden z cestujících autobusu, že řidič jede velmi nebezpečně a že něco není v pořádku. Policejní hlídka následně vyrazila na parkoviště firmy,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Po příjezdu autobusu pak hlídka jednapadesátiletého šoféra podrobila dechové zkoušce, která ukázala 2,61 promile.

Policie z události zveřejnila záznam. Na něm řidič tvrdí, že před jízdou nepil.

Vyslechnutí cestující nicméně popisovali, že navzdory hustému dešti jel velmi vysokou rychlostí. Dále podle nich prosvištěl křižovatkou na červenou nebo o lampu veřejného osvětlení urazil zrcátko.

Zároveň se měl pokusit předjet jiný autobus, aniž by bral v potaz protijedoucí auto, které muselo téměř sjet ze silnice, aby nedošlo ke střetu.

„Někteří cestující dokonce vypověděli, že chovaní šoféra bylo natolik rizikové, že na další zastávce vystoupili a k nenastoupení přesvědčili další cestující,“ uvedla Hyšplerová.

Muž je podezřelý z trestného činu obecné ohrožení. Za to by ho mohl soud poslat do vězení na tři roky až osm let.