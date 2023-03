Místo klidu mají neustálý provoz, město slíbilo jako kompenzaci kanalizaci

„Je to katastrofa. Dřív tu projelo deset aut za den, teď jich jsou stovky. A vůbec nezáleží, jestli je pondělí nebo sobota. Leckdo navíc jede rychle jako blázen,“ popsal portálu iDNES.cz obyvatel zmíněné lokality.

„Hluk je šílený. A podívejte na tu silnici. Samá díra. Bydlet tu byla radost, teď je to hrůza,“ dodal.

I on proto podepsal petici, která před několika týdny začala kolovat především ulicemi Jandečkova a Sklářská nacházejících se u bývalého kovošrotu.

Litvínovská radnice roky opuštěný areál koupila, aby do něj přestěhovala technické služby, sběrný dvůr a nakonec také městský útulek. První dvě organizace v něm fungují od začátku letošního roku, od kdy navíc město převzalo odpadové hospodářství, takže pracovníci technických služeb tudy projíždějí i s popelářskými vozy.

Lidé z přilehlých ulic se tak musí vypořádat s rapidním nárůstem dopravy. Ze silnice, která dřív sloužila prakticky jen místním rezidentům, je rázem hodně vytížená komunikace.

„Občanům kromě hluku vadí i to, že v důsledku tohoto provozu dojde velmi rychle k popraskání jejich rodinných domků,“ píše se mimo jiné v petici, jejíž autoři se obávají i o bezpečnost dětí v lokalitě či zápachu ze sváženého odpadu v letních měsících.

Dokument celkem podepsalo několik desítek lidí.

Město chce místním situaci kompenzovat. „Celou tamní silnici hodláme opravit. Také tam plánujeme kanalizaci, na kterou by se lidé mohli napojit, protože nyní tu možnost nemají. Chceme to stihnout ještě letos,“ řekl místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum (ANO) s tím, že do budoucna se doprava o něco zklidní, protože momentálně se v areálu kovošrotu čile buduje.

Podle radnice mohlo být pro lidi z lokality ještě hůř. „Ve hře bylo, že by areál koupila jistá firma a měla tam logistické centrum,“ zmínila místostarostka Květuše Hellmichová (za SNK ED).

Petenti navrhovali, aby k areálu vedla nová silnice, takzvaná jižní spojka, která by zcela míjela zástavbu. Okolnosti jejího vybudování město prý už dříve skutečně prověřovalo, ale s ohledem na množství majitelů jednotlivých pozemků i celkovou finanční náročnost od této varianty ustoupilo.