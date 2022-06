Oprava tramvajové trati do Litvínova skončí letos, další etapa se odsouvá

14:14

Rekonstrukce tramvajové trati ze Záluží do Litvínova, kterou zbrzdily nečekané problémy se stavem části mostů, má být hotová do konce roku. Oprava úseku do Mostu by se měla vyčlenit do samostatného projektu. Díky tomu nemá být v ohrožení půlmiliardová dotace, s níž dopravní podnik počítá.