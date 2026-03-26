Nejen nová plavecká hala. Litvínov za desítky milionů opraví i letní koupaliště

Stavební práce začnou v nejbližší době. „Zhotovitel je již vysoutěžený,“ uvedl místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum (ANO) s tím, že cena zakázky se pohybuje kolem 50 milionů korun.
Návštěvníci se ve venkovních bazénech opět vykoupou příští rok v létě.
Koupaliště bylo postaveno v polovině dvacátého století. V minulosti sice areál prošel dílčími úpravami, současný technický stav si však vyžádal komplexnější zásah. Nedávné kontroly bazénů totiž odhalily, že povrchové vrstvy bazénových van jsou výrazně poškozené a dochází k degradaci podkladních vrstev pod bazénovou fólií. Na několika místech padesátimetrového bazénu je navíc fólie poškozená.
„Samotná železobetonová konstrukce bazénů je podle statického posouzení stabilní, je však nutná její sanace a lokální opravy,“ vysvětlují dále zástupci litvínovské městské společnosti Sportas, která areál na okraji města spravuje.
Původně radnice plánovala, že rekonstrukce koupaliště proběhne ve dvou etapách – zvlášť pro velký plavecký bazén a zvlášť pro dětské bazény. Vzhledem k rychle se zhoršujícímu technickému stavu obou částí se však město rozhodlo obě etapy sloučit do jedné.
V areálu koupaliště také probíhá výstavba nové plavecké haly, a to za téměř 400 milionů korun. Celý areál je kvůli tomu z bezpečnostních a logistických důvodů uzavřen.
25. listopadu 2025