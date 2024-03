Styren na skládce u Litvínova schovají do sarkofágu, chodí k němu jen zvěř

„Dokončujeme přípravu dokumentů nutných pro podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,“ uvedl ředitel společnosti Celio Karel Šašek s tím, že žádost chce předložit na litvínovský stavební úřad v dohledné době.

Konkrétní termín zahájení výstavby neuvedl, záleží, jak rychle úředníci žádost zpracují. „Očekávám, že to bude letos,“ odhadl Šašek.

Rezivějící dvousetlitrové sudy do té doby zůstanou zahrabané pod vrstvou jiného odpadu. Plochu obíhá ocelový plot a monitorují ji policejní kamery. „Je to nejhlídanější a nejzabezpečenější místo na skládce,“ popsal Šašek.

Když se člověk přiblíží moc blízko, rozhouká se siréna. „Houká nám to docela často, protože se tady pohybuje i divoká zvěř, například srny či divočáci,“ zmínil Šašek.

Styren je vysoce nebezpečná a velmi hořlavá látka. Riziko vzniku požáru Sašek jednoznačně nevyloučil, podle něj je však malé. „Děláme všechno, abychom tomu nebezpečí předešli,“ ujistil.

O pár metrů dál od oploceného prostoru jezdí těžká technika, zaměstnanci skládky tady likvidují uložený nebezpečný odpad, například vyřazené železniční pražce. Po vyčištění plochy chce firma právě tady sarkofág postavit. Náklady půjdou do desítek milionů korun a uhradí je provozovatel skládky, tedy společnost Celio.

Litvínov: Všechno musí pryč

Až ve chvíli, kdy bude sarkofág stát a kdy k tomu dá svolení také policie, která lokalitu stále považuje za místo trestného činu, a nesmí se tak s ním manipulovat, začnou pracovníci skládky sudy vykopávat.

„V tuto chvíli nevíme, v jakém jsou stavu a co se se styrenem přesně děje. Je předpoklad, že část zatvrdla, část je polotekutého charakteru a část je tekutá. Ale dokud to fakticky neotevřeme, tak to nevíme s jistotou,“ nastínil Šašek.

Podle plánu společnosti, který odsouhlasila Česká inspekce životního prostředí a Krajský úřad Ústeckého kraje, část sudů v areálu skládky pak zůstane. Všechny budou rozděleny do tří kategorií. Zpolymerované (ztvrdlé) styrenové smoly mají být v sarkofágu uloženy bez další úpravy. Tekuté styrenové smoly budou „přelity“ do třicetilitrových sudů a uloženy tady dočasně, než budou odvezeny k likvidaci do některé spalovny. Problém je však s polotekutým styrenem, který nelze ve spalovně zlikvidovat a nelze jej ani uložit na skládce. Než se vyřeší, co s ním, zůstane tady také.

S takovým postupem nesouhlasí blízký Litvínov a trvá na tom, aby veškerý styren byl ze skládky co nejrychleji odvezen. „Nelegálně uložený nebezpečný odpad je ohrožením životního prostředí a potenciálním nebezpečím pro obyvatele města,“ řekla starostka Kamila Bláhová (ANO).

Litvínov neměl dosud šanci se k plánu vyjadřovat, a jakkoliv ho tedy ovlivnit. To by se mohlo změnit. Nejvyšší správní soud totiž Litvínovu vyhověl a zrušil předchozí rozhodnutí krajského úřadu a ministerstva životního prostředí, že není účastníkem řízení. „Jako účastník řízení budeme prosazovat podmínky, které jsou z našeho pohledu reálné a povedou k rychlé likvidaci nebezpečných odpadů mimo katastr města,“ upozornila Bláhová.

Schválené dohody o vině a trestu

Sudy objevili na skládce na Mostecku inspektoři České inspekce životního prostředí v létě 2021. Styreny se na Celio dostaly ze staré ekologické zátěže z Nelahozevsi. Ministerstvo financí na likvidaci styrenu vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest. Nabídla tehdy nejnižší cenu, zavázala se, že odpad odborně a ekologicky zlikviduje. Místo toho skončil na Mostecku.

Policejní vyšetřování se mezitím natahuje, kriminalisté stále čekají na odborné znalecké posudky a podle dozorujícího státního zástupce Zdeňka Matuly nelze stanovit termín dokončení.

Policisté v současné době stíhají osm fyzických osob a jednu právnickou, kterou je právě společnost Celio. V loňském roce soud schválil dohodu o vině a trestu s firmou Aquatest. O rok dříve odsouhlasil dohodu o vině a trestu s bývalým ředitelem skládky Celio Reném Konečným.