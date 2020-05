Kvůli chybějící vodě zemědělci obilí zaorají a jablka dají do moštu

„Některé odrůdy, jako třeba goldeny, vlivem sucha ani pomalu neodkvetly. Část květů navíc minulý týden pomrzla, stejně jako poslední dva roky. Spolu se suchem to znamenalo, že vše skončilo v moštu. K přímému prodeji loni i předloni nešlo nic,“ popisuje Ladislav Pošík z Agrofruktu Kamýk, který na pozemcích v Českém středohoří hospodaří od roku 1962.

Jabloňové sady zabírají 13 hektarů, běžný výnos býval kolem osm tun ovoce na hektar, celkově tedy více než sto tun. Letos to bude určitě méně. Poslední stromy tu Pošík zasadil zhruba před třiceti lety, nové nevysazuje a ani se na to nechystá.

„V naší oblasti teď nemá cenu cokoliv zasazovat, když je takové sucho. Máme pozemky orientované na jižní strany, kde je horko a sucho ještě větší,“ dodává.

Na dalších 120 hektarech pěstuje zemědělský podnik i obiloviny. Ty sice chladné počasí z kraje minulého týdne nepoškodilo, ale opět jim ubližuje dlouhodobé sucho.

„Jarní obiloviny nestojí za nic. Bohužel jsme oseli jenom je. Podle mě bude polovina výsadby vhodná jen k zaorání. Nevyplatí se je vůbec sklízet,“ pokračuje Pošík s tím, že od poloviny března do konce dubna spadlo v oblasti, kde hospodaří, v průměru jen 12 milimetrů srážek.

K nedostatku deště se přidávají i vysoké teploty a silný vítr. „V součtu s nízkým stavem srážek je to, jako by nespadlo vůbec nic. Spodní vláha není žádná, a co naprší, tak se velmi rychle odpaří,“ dodává.

Závlahy nemá. Poblíž totiž není žádný vydatný zdroj vody, který by se dal využít. Zavádět teď kapénkovou závlahu do sadů a vinic, které také provozuje, už prý nemá cenu. Vinice jsou staré 25–40 let.

„Původně jsme do nich kapénkovou závlahu zavést chtěli, ale úřady nám to nepovolily,“ říká Pošík s tím, že do budoucna pro místní zemědělství nevidí žádné zlepšení. Pokud budou horka a sucha pokračovat, bude podle něj v naší oblasti zemědělství zcela bezvýznamné.