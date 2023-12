Lidé přivezli zastupitelům kameny v tatrovce, protestovali kvůli školkám

Mateřská škola Litoměřice jako příspěvková organizace města totiž sdružuje jedenáct mateřinek, které vede jedna ředitelka. Právě na její způsob vedení si řada lidí stěžuje. V říjnu radě města předali petiční výzvu za změnu systému řízení školek a odvolání současné ředitelky. Podepsalo ji více než 700 lidí.

„Důvodem, proč tuto akci dnes děláme, je zklamání, že se stále nic neděje. Město sice k řešení přizvalo Českou školní inspekci, na jejíž výsledky se nyní čeká, nicméně už dopředu se vědělo, že v gesci inspekce vůbec není řešení vztahů na pracovišti. Česká školní inspekce kontroluje kvalitu vzdělávání, což však nebylo tématem naší výzvy. My jsme chtěli řešit pracovně právní vztahy, to, jak je s lidmi ve školce zacházeno, a aby v těchto vztazích byla dodržována nějaká lidskost a aby na pracovišti bylo pozitivní klima. Proto jsme apelovali na město, aby zvolilo nějakou nezávislou stranu, která se věnuje tématu mobbingu. To však zatím nebylo vyslyšeno,“ říká autorka výzvy Martina Smejkalová.

Tomuto pohledu však vedení města oponuje. „Vedle šetření školní inspekce proběhlo také šetření inspektorátu práce. Navíc jsme oslovili Nadační fond Filantia z Liberce, který se specializuje na bezpečné pracoviště obecně, tedy nejen na bossing, ale na veškeré patologické jevy jako je syndrom vyhoření nebo cokoliv, co brání, aby personál byl spokojen. Šetření bude probíhat po Novém roce,“ namítá petentům místostarosta Jiří Adámek (ANO).

Také vedení jedenácti školek jednou ředitelkou město zatím měnit nehodlá. „Změnu systému vedení školek v tuto chvíli nepovažuji za potřebnou. Zejména s ohledem na to, že tento systém zde funguje dvacet let a navíc je slučování školek v poslední době dokonce trendem, protože to přináší finanční a personální úspory,“ doplňuje Adámek.

Organizátoři výzvy jsou však s postupem města nespokojeni, a proto se rozhodli před čtvrtečním zasedáním zastupitelstva uspořádat happening, který by jejich požadavky připomenul. Sešlo se kolem dvaceti protestujících.

„Vyzvali jsme podporovatele výzvy, aby přinesli nějaký kámen či kamínek se vzkazem či heslem, které by symbolizovalo to, co by přáli současným zaměstnancům Mateřské školy Litoměřice. Na symbolických dětských tatrovkách tyto kameny vezeme litoměřickým zastupitelům,“ vysvětluje Smejkalová. „Jednotlivé zastupitele jsme předem informovali a napsali jsme přímo i panu starostovi. Dneškem totiž chceme na zastupitele apelovat, aby v tomto případu udělali razantní kroky a aby ho nenechali usnout. Současní pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci si totiž zaslouží na pracovišti důstojné podmínky.“

Happening před jednáním zastupitelstva uspořádali organizátoři také proto, že jejich výzva na stránkách e-petice již není dostupná. „Advokátka paní ředitelky se totiž obrátila na provozovatele těchto stánek a doporučila jim stáhnutí výzvy s tím, že prý výzva už splnila svůj účel a jen prý poškozuje dobré jméno paní ředitelky,“ upřesňuje Smejkalová.

Po stažení výzvy založili její organizátoři stránku na Facebooku. „Vkládáme tam aktuality o tomto dění a s podporovateli výzvy zde komunikujeme. Stále se na nás obracejí další a další zaměstnanci, ať už současní nebo bývalí, a neustále nás zásobují svými příběhy o bossingu. Nejvíce zarážející je, že i v poslední době se stále dějí nové a nové,“ doplňuje Smejkalová.

Ředitelka Monika Mejtová už dříve uvedla, že se k petici nechce vyjadřovat.