Do věže v Litoměřicích vložili vzkaz příštím generacím i se zprávou o covidu

Do nové makovice tubus vložil starosta města Ladislav Chlupáč (ODS). „Je to krásný pocit, ne každému se to podaří,“ řekl starosta.

Novou makovici i tubus vyrobil klempíř Martin Andráš za tři dny. „Makovice váží necelé tři kilogramy a podle požadavků památkářů jsem se musel držet původního rozměru,“ říká klempíř.



Aby vložené dokumenty nepoškodila voda, jsou všechny spoje letované. „Pokud tubus nebo makovici někdo nezničí fyzicky, měla by vydržet stovky let,“ vysvětluje Andráš.

Rekonstrukce věže, která trvá už několik měsíců, by měla být dokončena ještě letos. Město za ni zaplatí téměř 13 milionů korun.

Hotové je podstřeší, jsou vyměněné nosné prvky nebo zateplený strop. V současné době probíhají práce na střeše a na báni Kalicha. Jako poslední přijde na řadu nová krytina na sedlové a valbové střeše. Krytina bude nová, ale upravená tak, aby měla patinu jako stávající.

Písemnosti z 18. a 19. století

Na začátku května byly v makovici ve dvou tubusech nalezeny písemnosti z 18. a 19. století. Makovice byla nejspíš poškozena průstřelem, zatékalo do ní, proto byly nalezené písemnosti značně poškozené.

„Do makovice se ukládají zápisy z významných oprav či úprav samotného domu, zejména pokud se to týká střechy,“ komentoval nález Kamil Podroužek z katedry historie ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Část nalezených písemností byla datovaná k roku 1878, kdy se nejspíše prováděla oprava věžičky, respektive její podezdění. Listina z 22. října 1878 obsahuje ceník s informací, kdo opravu prováděl. Je psaná kurentem, tedy písmem, které se používalo od 16. století.

„Velmi často se v 19. století sepisoval seznam řemeslníků, který obsahoval datum narození, jejich působiště a další informace,“ dodal Podroužek.

Nález zkoumají odborníci

Další nalezená listina z roku 1818 je psaná česky, což historici považují za velmi zajímavé. Obsahuje například citaci: „Přijde doba, kdy i ten Kalich budete trpěti“. Nejstarší objevený zápis je psaný německy a je pravděpodobně z 18. století.

V tubusech byly ukryty také dvě mince, groš a krejcar.

Celý nález byl předán státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích, kde je odborníci prozkoumají, zakonzervují a naskenují.