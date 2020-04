Dvě a půl hodiny ve frontě. V Litoměřicích chtěly otestovat stovky lidí

„Přišel jsem hlavně ze zvědavosti, abych měl jistotu, že jsem nemoc neprodělal,“ uvedl důvod své návštěvy osmašedesátiletý Miroslav Balaštík.

Na odběr v testovacím stanu na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech čekal dvě a půl hodiny.

Stejný důvod přivedl na odběr krve i manžele Jirmusovy, kteří by si navíc přáli, aby studie přispěla k brzkému ukončení většiny omezení, jež mají bránit šíření viru.

Zda před časem prodělala pouze chřipku, nebo nemoc covid-19, zase přišla zjistit Anežka M., která je v osmém měsíci těhotenství.

Na hladký průběh testování a dodržování bezpečnostních pravidel dohlíželi policisté, strážníci i dobrovolníci zajištění radnicí.

„Během dne se jich tu prostřídá dvanáct. Bez jejich nadšení a ochoty by to bylo složitější,“ chválila pomocníky Irena Vodičková, která se na radnici o koordinaci dobrovolníků stará.



Během prvních hodin nezaznamenali zdravotníci žádný pozitivní případ. „Lidé zatím chodí s příjemnou náladou, odběry docela odsýpají,“ líčila novou zkušenost studentka 3. ročníku oboru všeobecná sestra na ústecké univerzitě Kateřina Šípová, která spolu s dalšími odebírala vzorky.

Testování bude v Litoměřicích pokračovat každý den od 8 do 18 hodin až do 1. května, nebo do naplnění kapacity tří tisíc vzorků. Koná se i v několika dalších městech, například v Praze, Brně nebo Olomouci.

Litoměřicko je jedním z regionů Česka, kde se nákaza rozšířila nejvíce. Hygienici zde evidují 230 případů.