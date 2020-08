Romskou akci radní kvůli covidu zakázali, jiný festival odsouhlasili

„Naši radní rozumí nejedné věci, ale ukázalo se, že jsou i fundovaní epidemiologové. Zjistili věc nevídanou, která by měla být publikována nejenom v odborných kruzích. V Litoměřicích se koronavirus může vyskytovat na Střeleckém ostrově, ale na výstaviště Zahrada Čech už nepronikne,“ okomentovali litoměřičtí Zelení na svém webu rozhodnutí vedení města.

Na facebookovém profilu jsou ještě ostřejší. „Ještě že máme ten koronavirus! Kdyby nebyl, jaká výmluva by se musela vymyslet, aby se nepovolil Romský festival.“

Romský festival, kterému tedy radní nevyhověli, se měl konat nadcházející sobotu. Druhá zmíněná akce, hudební festival DC PÁRTY, proběhne od tohoto pátku do neděle na výstavišti Zahrada Čech.

Kritici zároveň odkazují na skutečnost, že na konci července se Romský festival uskutečnil v nedalekých Lovosicích. „Přijde mi liché se odvolávat na epidemickou situaci, když to samé proběhlo v nedalekém městě,“ poznamenal v pondělí pro MF DNES opoziční zastupitel za Zelené Petr Panaš.

Podle vedení města hovoří ve prospěch DC PÁRTY fakt, že bude mít pevně daný maximální počet účastníků.

„Uskuteční se v uzavřeném areálu a limit je maximálně 500 účastníků. Naproti tomu u Romského festivalu by se počet návštěvníků kontrolovat nedal. A navíc by byl, jak nám bylo oznámeno, mezinárodní. To v současné době vůbec nechceme riskovat,“ uvedl místostarosta Litoměřic Karel Krejza (ODS).

Místostarosta podotkl, že pořadateli DC PÁRTY město nepůjčuje pozemek pro konání akce jako takové, ale na postavení stanů jakožto zázemí pro účastníky.

Opoziční politici si ale stojí za názorem, že ze strany radnice jde o „podivný“ přístup. „Nechápu, proč to pořadateli Romského festivalu neschválili. Budeme se o tom chtít s vedením radnice ještě bavit,“ podotkl zastupitel za ANO Radek Löwy.