Nejdřív výrazně zdražil, teď končí. Dopravce nechce dál vozit lidi do Prahy

8:56

Lidé, kteří cestují z Litoměřic autobusem do Prahy, by se opět mohli dočkat levnějšího jízdného. Soukromý dopravce BusLine, který v březnu razantně zvýšil ceny, se totiž rozhodl linku dál neprovozovat. Nahradit by ho mohly levnější společné autobusy Ústeckého a Středočeského kraje. Samosprávy o tom jednají.