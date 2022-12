Novou lávku nemohl kvůli sněhu usadit jeřáb, pro osm chlapů to byla hračka

„Na tomto místě byla provizorní lávka, kterou sem umístil neznámo kdo neznámo kdy. Před rokem se nám ozval jeden z místních obyvatel, který nás upozornil na špatný stav lávky. Rozhodli jsme se zde proto vybudovat malou, lehkou a subtilní lávku, která by lidem umožnila bezpečně přes potok přecházet. Udělali jsme si měření a zjistili jsme, že tudy každé ráno chodí do školy okolo stovky dětí,“ říká zastupitel Filip Hrbek (ODS).

Koryto a břehy Pokratického potoka patří Povodí Ohře. „Protože jde o most nad potokem, který je navíc koncipován tak, aby jeho koryto mohlo pojmout i stoletou vodu, hledali jsme co nejsubtilnější řešení. S Povodím Ohře jsme si vyjasnili, co bude z hlediska průtoku vody ideální, aby lávka byla v případě potřeby demontovatelná a zároveň byla dostatečně odolná a bezpečná,“ vysvětluje Hrbek.

Splnění požadavků však nebylo jednoduché. „Narazili jsme na problém sehnat projektanta. Ukázalo se, že lávky se běžně projektují tak, že stojí mnoho milionů a jsou obrovské,“ podotýká zastupitel s tím, že nakonec projektantku našli a dobře to dopadlo.

„Nebál bych se tvrdit, že je to v posledních letech nejlevnější legální lávka v České republice. Je bytelná a zároveň je rozložitelná na více částí, aby ji v případě potřeby bylo možné z koryta potoka vyjmout. Celkově jsme se dostali na částku 450 tisíc korun,“ dodává Hrbek.

Lávka je usazena do betonových patek a vedou k ní schody, které jsou zapuštěny do terénu. „Lávka je kovová s pochůznými rošty, jejichž povrch je žárově zinkovaný,“ upřesňuje Radim Tuček z odboru komunikace litoměřické radnice.

Usazení lávky provázelo několikaměsíční čekání. „I když jde o takto malou lávku, museli jsme podstoupit stavební řízení pro dopravní stavbu. To způsobilo dlouhé zpoždění, lávka přitom byla vyrobena už dva měsíce,“ uzavírá Hrbek.

Lávku měl původně usazovat jeřáb. Protože však přes noc nasněžilo, a lávka je navíc dobře rozložitelná, odvedli tuto práci dělníci. Největší kus, tedy korpus lávky, na která se připevňují pochozí rošty, váží 350 kilogramů. Pro osm chlapů to byla hračka.

Další díly pak na lávku usadili jako skládačku.