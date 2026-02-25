Čtyřicet nových míst pro bezplatné stání chce město vybudovat na bývalé manipulační ploše Českých drah mezi kolejemi a podzemními kontejnery v Husově ulici.
Několik desítek parkovacích míst zde nechala litoměřická radnice postavit již loni. Zde už se parkuje a zájem je veliký, neboť v lokalitě jsou vedle sebe dvě základní a dvě střední školy a centrální školní jídelna. Možností k zaparkování je zde ale jen velmi málo.
„Počítáme s tím, že tato parkovací místa budou využívat nejen zaměstnanci těchto institucí, ale třeba i cestující vlakem z blízkého nádraží,“ říká místostarosta Jiří Adámek (ANO) s tím, že v dalších letech se parkoviště bude hodit také pro návštěvníky sportovní haly, jejíž výstavba se v této lokalitě plánuje.
Po letošní dostavbě bude mít parkoviště v Husově ulici kapacitu celkem 80 míst. Následně přijde na řadu ještě vysázení zeleně. Celková investice města do této stavby činí 6,7 milionu korun.
Nové parkoviště v Husově ulici by mělo také odlehčit průjezdnost Svojsíkovou ulicí, kde každé ráno vznikají zácpy. Proto zde město mezi Jiráskovými sady a gymnáziem vybudovalo pruh zeleně bez šikmého parkování.
„Naším cílem je, aby zde řidiči pouze zastavili a vyložili či naložili školáky,“ vysvětlila Venuše Brunclíková, vedoucí litoměřického odboru územního rozvoje.
Stání za tisíc korun měsíčně
Další desítky parkovacích míst vznikají na nově budovaném parkovišti v Seifertově ulici. Na plácku mezi silnicí a kolejemi, kde doposud auta parkovala na trávě, ho staví firma JTH teplického podnikatele Jaroslava Třešňáka.
Placené stání zde vyjde na tisíc korun měsíčně a zájem o rezervaci je velký.
|
19. ledna 2025