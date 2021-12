Cizinec, který napadl litoměřické zdravotníky, předtím skočil před auto

11:22

Třiadvacetiletého cizince, který v pátek večer fyzicky napadl zdravotníky v litoměřické nemocnici, policie obvinila z výtržnictví a ublížení na zdraví se sazbou od jednoho roku do pěti let. Do špitálu ho přivezla záchranka poté, co na ulici zničehonic skočil před projíždějící vozidlo.