Město chce na historickém náměstí podzemní kontejnery, lidé plán kritizují

„Stání bude ve východní části náměstí naproti prodejně knih. Vše bude co nejcitlivěji provedené a budou vykukovat jen čtyři koše na tříděný odpad (papír, plast, sklo, kovy). Podzemní kontejnerové stání bude na povrchu osázeno původní čedičovou dlažbou, která je tam nyní,“ říká Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu.

Jáma, kterou bude potřeba pro kontejnery vyhloubit, bude hluboká tři metry. „S výstavbou počítáme zhruba ve třetím čtvrtletí letošního roku. Nyní ještě musíme počkat na vyjádření památkářů, síťařů a na přípravu projektu,“ upřesnil Gryndler s tím, že na základě kladného výsledku geofyzikálního průzkumu bylo vybráno místo, kde bude při vlastní stavbě minimalizováno riziko nálezu případného archeologicky významného objektu.

Geofyzikální průzkum prováděli odborníci z pražské Karlovy univerzity. „Nedestruktivní geofyzikální průzkum měl ukázat, jak to vypadá v podloží zhruba do hloubky deseti metrů. Tato metoda nám pomohla s vytipováním nejvhodnějšího místa tak, aby bylo minimalizováno riziko poškození případných podzemních chodeb a archeologicky významných objektů. Potřebovali jsme najít, zda tam jsou nějaké duté prostory či další věci, které by mohly s případnou stavbou kolidovat. Na některých místech se něco našlo. My však podle geofyzikálního průzkumu budeme hloubit v místě, kde nic takového není,“ popisuje Gryndler.

Nepatří sem

S myšlenkou stavby podzemního kontejnerového stání přímo na litoměřickém náměstí však někteří lidé nesouhlasí. „Kontejnery na náměstí nepatří a moderní skladiště odpadků na historické náměstí nepatří už vůbec,“ okomentovala záměr města jedna z obyvatelek.

Podobně na to nahlíží i starší žena ze sídliště. „Na hlavním náměstí ve městě by měla být odpočinková zóna, a ne kontejnery. To si lidi ty odpadky nemohou odnést do nějaké postranní ulice?“

„Proč chce někdo kopat na historickém náměstí? To ty díry nemohou udělat někde jinde?“ přidal názor další z obyvatel.

Podle vedoucího odboru životního prostředí v současné době kontejnery na náměstí nejsou, ale jsou umístěny v boční ulici. „Podzemní kontejnery chceme proto, aby to nehyzdilo náměstí. Také chceme zamezit tomu, aby odpadky v kontejnerech někdo rozhrabával. To totiž u podzemních kontejnerů nehrozí,“ doplňuje Gryndler.

Přibudou i další

Kromě Mírového náměstí vzniknou v průběhu letošního roku další podzemní kontejnerová stání v Liškově ulici a v ulici Jiřího z Poděbrad. Další přijdou na řadu v roce 2024. Všechna nově realizovaná stání již budou mít čtyři nádoby včetně té na kovy. Dříve se pod zem dávaly pouze tři, a to na papír, plast a sklo. Na vybraná starší stání bude čtvrtá nádoba doplněna.

„Konkrétně v ulicích Marie Majerové, Družstevní, Na Valech a Topolčianská,“ upřesnila Veronika Kleverová, referentka odboru životního prostředí městského úřadu.

Od listopadu loňského roku slouží v Litoměřicích už čtrnáct podzemních kontejnerových stání.

Město má v plánu také rozmístění polopodzemních kontejnerů na bioodpad. Ty budou oproti podzemním nádobám na separovaný odpad obsahově pětinové. „Chceme jich rozmístit zhruba třicet, abychom umožnili i lidem ze sídlišť pohodlně třídit bioodpad, který teď bohužel často končí nevytříděný v kontejnerech na komunální odpad. V tuto chvíli máme vytipovaných deset míst vhodných pro jejich umístění,“ sdělila Kleverová.