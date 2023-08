Z nádraží udělali manželé úspěšnou kavárnu. Původní plány? Žádné, smějí se

Nádraží je ve vašich rukou od března 2013. Co vás tehdy přimělo ke koupi?

Jana: Já jsem si přála oslavit padesáté narozeniny na nádraží. No a během tří týdnů se manžel dozvěděl o dražbě téhle budovy.

Miroslav: Řekl mi o tom kamarád z Prahy. To bylo v pondělí a dražba byla ve čtvrtek, tak jsme se rozhodli, že to zkusíme. Ještě jsme si to tu stihli v úterý prohlédnout. V dražbě jsme byli jediní, takže bylo dost jednoduché budovu získat.

Jana: Za rok už jsme tu oslavili moje padesátiny. Nemyslela jsme si, že oslava bude na našem vlastním nádraží. Oba k této budově máme vztah. Manžel tady pracoval, stejně jako můj strýc, který tu i bydlel.

Těsně poté, co jste zakoupili budovu, přišly v roce 2013 povodně. Neodradily vás škody?

Jana: Věděli jsme, že to tu v roce 2002 bylo zaplavené, ale netušili jsme, že nás povodeň zasáhne tak brzo. Byl to takový výstražný prst přírody. Celý spodek budovy byl pod vodou, bylo tu tak 120 centimetrů. Ale bylo dobré, že se to stalo v začátcích – ta budova byla víceméně vyklizená a nic tady nebylo.

Historie nádraží Provoz na železniční trati Lysá nad Labem – Ústí nad Labem byl zahájen v roce 1874. Jediným nástupním místem pro cestující z Litoměřic tehdy byla zastávka Litoměřice – dolní nádraží, která se nacházela poměrně daleko od centra. Později tak byla zřízena nová zastávka poblíž železničního tunelu, v dnešní Jarošově ulici. Původně zde stál pouze provizorní domek, který v roce 1895 nahradila okázalá výpravna stylizovaná do podoby klasicistního zámečku. Litoměřická zastávka patřila k nejhonosnějším budovám Rakouské severozápadní dráhy v Čechách. Zlom přišel v 50. letech 20. století, kdy se Státní železniční správa rozhodla přeložit železniční trať blíže k Labi. V ulici Marie Pomocné vyrostlo nové nádraží Litoměřice-město a zastávka u tunelu byla v roce 1960 vyřazena z provozu.

Součástí nádraží je obchod s luxusnějším funkčním oblečením. Za prodejnou stojíte vy?

Miroslav: Pan majitel je ženin bratranec, trochu nás i přiměl ke koupi budovy. Tenkrát sháněl větší prostory, tak jsme mu budovu ukázali a on do toho s námi šel. Dříve měla prodejna sídlo ve stejné ulici asi o 300 metrů výš.

Věděli jste od začátku, že chcete v prostorách nádraží kavárnu, nebo jste měli i jiné plány?

Jana: Vůbec jsme netušili, co s budovou budeme dělat. Věděli jsme, že část si pronajme zmíněný obchod, ale pak jsme chodili kolem domu a říkali si, co dál. Nejdřív jsme mysleli, že bychom třeba mohli i někoho oslovit, aby tady byla například ordinace nebo školka. Ale pak jsme přišli před budovu a viděli jsme ten nádherný výhled na parkány, Radobýl a biskupství... Tady si tak sednout na kávičku! A nějak se to propojilo. Manžel měl tedy ze začátku trochu problém.

Miroslav: Moc se mi to nelíbilo. Říkal jsem si, že je tady tolik kaváren a že lidé stejně nepřijdou, protože jsou všechny na náměstí.

Jana: To jsme ještě netušili, jak bude kavárna úspěšná.

Miroslav: Nejen v Litoměřicích, ale i všude okolo.

Nikdy jste nechtěli prozradit cenu, za kterou jste nádraží koupili. Zeptám se tedy jinak: Je šance, že se vám investice do budovy a jejích oprav vrátí? Případně už se vrátila?

Miroslav: Vrací se určitě. Ta investice, co se týče dražby, nebyla velká. Rekonstrukce ale byla podstatně nákladnější.

Jak je to s byty, které jste, pokud se nemýlím, chtěli na nádraží vybudovat?

Jana: Byty byly víceméně původní, musely se ale hodně rekonstruovat. Vybudovaly se další dva a všechny jsou na pronájem. Nyní jsou obsazeny, je o ně zájem – i přesto, že z jedné strany neustále jezdí vlaky.

Návštěvníci k vám míří nejen za kávou a zákusky, ale také za železnicí na zahradě. Je stále původní, nebo jste ji už předělali?

Jana: Je to už nově předělané a zvětšené. Původně byly domečky i vláčky menší. Budovy jsou teď mnohem propracovanější, vláčky jsou kvalitnější a více vydrží. Modelová železnice je choulostivá, je totiž celoročně venku. Vláčky se na zimu uklízejí, ale budovy jsou tam pořád.

Miroslav: Už od začátku jsem říkal, že když Káva s párou, tak tady musí být parní lokomotiva. Hledali jsme ji už od roku 2013, ale dlouho se nám to nedařilo. Nakonec se jedné naší příbuzné podařilo najít ji na internetu. 21. května 2014 jsme ji umístili tam, kudy vedla původní trať zrušená v roce 1958. Vyrobili ji v Mnichově v roce 1897 pro cukrovar v Dolním Cetnu. Z provozu byla vyřazena až v roce 1973, vydržela opravdu hodně.

Máte tu i minimuzeum s názvem Kouzelný svět přednosty Artura.

Jana: Ano, měli jsme tu volné prostory, a protože jsme oba bývalí železničáři, tak to k tomu tak nějak spělo. Nejdřív jsme udělali výstavku mašinek a vláčků v jedné místnosti. Potom jsme oslovili výrobce loutek, aby nám vytvořil loutku přednosty Artura. Nakonec nám kamarád spisovatel vymyslel ještě sedm skřítků. Přijeli lokomotivou z Anglie a začali pracovat na dráze v tunelech. Mají už dokonce napsanou knížku jejich příběhů.

Příhody sedmi železničních skřítků ze Zrušené zastávky vyšly loni v listopadu. Podíleli jste se na jejich napsání?

Jana: Ano, domlouvali jsme se s autorem, Karlem Macasem. On nám dělá i omalovánky a ilustrace. Píše nám také divadelní hry, několik už jsme jich hráli tady v kavárně s naším spolkem Zrušená zastávka. Knížka se dá sehnat u nás v kavárně a také v knihkupectví na náměstí.

Spolek Zrušená zastávka je vaším dalším počinem. Má připomínat historii bývalé nádražní budovy. Jaká je jeho činnost?

Jana: Spolek jsme založili s tím, že budeme dělat kulturní akce. Zveme si sem různé umělce a děláme tady LiStOVáNí, tím jsme začali. Také různé koncerty, každý rok máme na výročí kavárny patrolu Šlapeto. Děláme silvestrovské vycházky a sami si hrajeme divadelní představení.

Jaké máte s kavárnou plány do další dekády?

Jana: My to máme všechno tak, že se to vyvíjí. I kavárna se vyvíjela. Původně měla být blíž parkánům, ale nakonec skončila tam, kde je teď. Plán je takový – dál udržovat a rozvíjet, ale jakým směrem, nevíme. Všechno to je tak, jak zrovna bude situace. Pro mě je největší potěšení to, že se sem na nádraží zase vrátili lidé.